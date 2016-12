"Zo mensen de rust is weergekeerd, de Sint met zijn Pieten zijn weer naar huis en zij die zich hebben gestoord aan de echte zwarte Piet kunnen weer een jaartje zich dik maken over in hun ogen andere misstanden in ons mooie land. Het wachten is nu welke traditie nu onder vuur wordt genomen. We wachten maar af. Het afgelopen jaar heeft de AVRI ook behoorlijk onder vuur gelegen. Door de raden van Tiel en Buren is deze organisatie verschillende malen de zwarte piet toegespeeld. Dat komt omdat de gemeenschappelijke organisatie AVRI, die door de samenwerkende gemeente in het leven is geroepen om de zorg op zich te nemen van het verwerken van vuilafval, enkele jaren geleden werd gezien als de kip met gouden eieren. Dat werd mede ingegeven door de directie van AVRI, zij gaf te kennen wel in staat te zijn ook andere diensten voor de deelnemende gemeente te gaan beheren. Enkele gemeente hadden aangegeven daar wel oren naar te hebben, omdat die gelijk dachten, dat is kassa voor ons. Een uitbreiding van taken werd door de AVRI ontwikkeld. Zo zijn er verschillende gemeenten die het onderhoud van groen en andere taken als hondenbeleid, controle op de horeca en het parkeren, bij de AVRI hebben ondergebracht. Vanaf het begin heeft dat voor die gemeenten fors geld opgeleverd, door het materiaal dat werd overgenomen en overhead kosten bij gemeenten. Effectiever werken via één organisatie leverde jaarlijks, zoals begroot en naargelang de omvang van de gemeente, jaarlijks tonnen op. Diverse gemeenten zoals Buren en Tiel gingen de bezuinigingen in de jaarlijkse begroting verwerken. Vroeger ging er bij gemeenten bij de buitendiensten ook wel eens meer geld dan gepland, maar dat werd veelal met de mantel der liefde gladgestreken. Ja, nu worden de extra zaken in rekening gebracht. Nu zijn de verantwoordelijke raden, want die hebben wel het werk uitbesteedt maar blijven verantwoordelijk voor de taken, aangeslagen omdat er meer geld nodig is voor AVRI. Wij zijn er - zonder meer kosten."