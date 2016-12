"Ja beste mensen, nog enkele dagen dan mogen we Kerst vieren. Dan staan we stil bij de geboorte van een kind in de stal te Bethlehem. De kerken zullen ongetwijfeld afgeladen vol zijn. Het lijkt wel dat we op een of andere wijze toch wel stil blijven staan bij deze wonderbaarlijke geboorte.

We hebben als Europeaan van thuis uit toch wel een boodschap meegekregen waar we waarde aan zijn blijven hechten. Gelukkig maar, zou ik willen zeggen. Gelukkig voeren we hier nog niet de discussie of het kind nu blank of anders gekleurd was. Laten we hopen dat die nooit zal komen. Zodra we daar over beginnen, hebben we volgens mij niets van het verhaal begrepen.

Met Kerst komen we bij elkaar, de banden met de familieleden worden versterkt. Gelukkig zien we ook dat de diverse kerken weer toenadering met elkaar zoeken en ook zij proberen de onderlinge banden met elkaar te verstevigen. Gelukkig samen optrekken in deze woeste en verwoeste wereld. Ik denk dat we alleen samen er nog iets van kunnen maken. Het Kind is geboren voor ons allemaal. We zingen deze dagen op tal van plaatsen 'Vrede op aarde'. Laten we beseffen wat we zingen.

De wereld is gelijk een schilders palet, een kleuren schakering aan diversiteit van kerken. Toch weet de kunstschilder er veelal een schitterend geheel van te maken. Nu wil ik niet oneerbiedig zijn. Laten we het Kind waarvan we de geboorte vieren, de Kunstschilder zijn en wij met elkaar er een kleurige wereld van maken en zoals de kleuren in het schilderij in elkaar overlopen het voorbeeld zijn voor ons. Laten we elkaar de hand geven en vooral niet meer los laten wat er ook gebeurt. Dan kunnen we echt met elkaar, van welke geloofsrichting dan ook, van Vrede op aarde zingen.

Ik wens u een vredig en zalig kerstfeest. Want liefde voor elkaar is ook, 'het verleden laten rusten want alleen de toekomst telt'. We zijn er."

