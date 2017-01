"Zo beste mensen, vanaf het water wens ik u allen een gezond 2017. Nog net in het oude jaar werd Culemborg opgeschrikt door een grote brand. Het voormalige zwembad, wat bestemming had omgebouwd te worden tot Moskee, werd in de as gelegd. We vragen ons af wat het toch is in de vroegere vrijstad. Onrust alom. Eerst autobranden en nu afgelopen week De Meer. Politiek gezien worden de mensen in die stad ook nogal eens in de gordijnen gejaagd. Is het niet over de vestiging van een nieuw winkelcentrum nabij het station dan is het wel de discussie over de Redichemse Waard. De zandgaten in het prachtige natuurgebied dreigen opgehoogd te worden met verontreinigd slib. Een dergelijke discussie werd enkele jaren geleden in de gemeente Buren gevoerd. Het betrof daar de Rijnwaarden/ Ingensche Waarden bij Ingen. Met het slib, afkomstig van onder de rook van Amsterdam, kwamen enkele bommen mee. Voor het opruimen en onschadelijk maken daarvan kreeg Buren de rekening gepresenteerd. Een strijd tegen de slibstort werd toen door de Milieu Stichting Red de Betuwe verloren. Ook hier zijn volgens mij politieke spelletjes gespeeld. Daarbij is het zo dat een dubbeltje het nog nooit van een kwartje heeft gewonnen. Van zo'n mooie oude stad als Culemborg, met zoveel problemen, zal je als nieuwe burgemeester straks wel te maken krijgen. Ik heb het al eens gezegd, de nieuwe burgervader of -moeder, mag echt wel een duizendpoot zijn, om de bevolking weer bij elkaar te krijgen en politiek gezien de volksvertegenwoordigers dichter bij hun kiezers te brengen. Steeds duidelijker wordt dat bij herindelingen, die in de toekomst plaats gaan vinden, niemand staat te dringen om met Culemborg in zee te gaan. Natuurlijk valt er op veel plaatsen rommel op te ruimen. Neem Geldermalsen, waar de ambtenaren van Kerst tot Nieuwjaar vrijaf hebben. De afvalbakken zijn veertien dagen afgesloten en alle afval dweilt door de winkelstraten. En de ondernemers maar hun best doen het dorp aantrekkelijk te maken voor het publiek. Voor mijn gevoel had dat ook anders opgelost kunnen worden. Wij zijn er."