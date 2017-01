"Zo, ik heb gehoord dat de inwoners van de gemeenten Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen een nieuwe naam mogen gaan voordragen voor hun nieuw te vormen gemeente. Dat de herindeling doorgaat, daarvan is iedereen wel overtuigd. Alles wijst daar op. Niet dat de inwoners nu massaal komen of zijn geweest op de speciale meepraat avonden. Ik krijg steeds meer het gevoel dat de inwoners het maar over zich heen laten komen. De huidige gemeenten proberen nog wel een aantal zaken die allang verholpen hadden moeten zijn, alsnog in een snel tempo te realiseren. Zo wordt er in de gemeente Neerijnen nog een inhaalslag gemaakt voor wat betreft het onderhoud van de wegen. Geldermalsen geeft meer smoelwerk aan het centrum, realiseert kunstgrasvelden voor de voetbalverenigingen en lost het verkeersprobleem rond het gebied van de scholengemeenschap op. Toch leveren die kunstgrasvelden nog veel discussie op. We hebben vorig jaar gehoord dat de rubberkorreltjes, die van oude autobanden worden gemaakt en daarna verstrooid worden op het kunstgras, kankerverwekkend zouden zijn. Nu zijn de geleerden het er nog niet helemaal over eens of het wel zo erg is als eerst werd gezegd. Nu zijn er wel alternatieven, maar ja die kosten extra geld. Daarbij de vraag of de levensduur van de velden net zo lang is. Kortom het is niet gauw goed wat een gemeentebestuur doet. Bij FC Lienden zouden ze het geweldig gevonden hebben als ze daar een wethouder hadden als Niko Wiendels van Geldermalsen. Ik heb begrepen dat Wiendels voor meer zaken die hij in zijn portefeuille heeft door raadsleden wordt bejubeld. Dat geef nog eens aan dat het nog niet zo verkeerd is om een wethouder te benoemen van buiten de gemeente. Ze kijken soms uit een andere hoek naar de gemeente waar ze verantwoordelijk voor zijn geworden. Buren heeft dat eerder gehad met Wim Hompe, die zijn ervaring uit Nijmegen in Buren goed kon gebruiken. We zijn er, gelukkig heb ik hier nog geen last van het ijs."