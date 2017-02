Sluiting dreigt

"De laatste dagen hebben we in de Gelderlander kunnen lezen dat scholen voor lijfsbehoud gaan fuseren. Het leerlingenaantal loopt terug en de diverse scholen zijn druk bezig om door reclameacties kinderen naar hun school te 'lokken'. Duidelijk is ook dat vooral de kleine scholen in de kleine kernen het steeds moeilijker krijgen. Zo hoorde ik uit zeer betrouwbare bron dat de directeur van BasisBuren deze maand het gesprek start om het schooltje in Erichem te gaan samenvoegen met de school in Kerk Avezaath. Het gaat tegenwoordig niet meer om het aantal scholen open te houden, maar om de kwaliteit van het onderwijs wat het kind krijgt. Dat is de dekmantel van het hele verhaal. Uiteindelijk is het gewoon een ordinaire bezuinigingsoperatie.

In Tiel heeft het gemeentebestuur een héél ander probleem. Tiel groeit niet wat het aantal inwoners betreft en ook niet wat grondgebied betreft. Een herindeling met de gemeente Buren zit er voorlopig nog niet in. Die gemeente kijkt nog te veel naar het Oosten en gelooft nog steeds dat daar de wijzen vandaan komen. Terwijl Tiel wel steeds meer voorzieningen krijgt waarvoor de inwoners voor de kosten moeten opdraaien. Straks de wielerbaan en nu het cultuurcentrum Westluidense Poort. Bezoekers aan Tiel worden daar in de avonduren al voor gestraft door het invoeren van parkeergeld op de avonden. Hierdoor wordt een bezoek aan Agnietenhof weer wat duurder. Ook de horeca van Tiel gaat dat in de toekomst merken. Het groot denken en uitvoeren van ideeën, terwijl je niet groot genoeg bent, kost veel geld. Als het aantal inwoners niet groeit of er geen herindeling komt met Buren, zullen de inwoners van Tiel het moeten betalen. Daarnaast wordt er stevig aan de subsidiekraan gedraaid. Veel organisaties en verenigingen hebben dat al ondervonden. Hun subsidie is gestopt of verminderd. Het oogstfruitcorso is nog even gespaard, voor Appelpop worden door de zwaardere eisen die gesteld worden de kosten eveneens hoger. Gelukkig blijft uw overzetkaartje voor dit jaar gelijk. We zijn er."

Reageren

Reageren op deze column kan door een e-mail te sturen naar

deveerbaas@gmail.com