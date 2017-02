"Zo mensen, we gaan ons opmaken voor de Tweede Kamer verkiezing op woensdag 15 maart. We hebben maar voor het uitzoeken. Een record aantal partijen, 28, doen er mee. Het zal de vraag zijn of gemeenten wel op dezelfde dag klaar zijn met het tellen van de stemmen. Dat gaat net als voor de oorlog, handmatig. Dit omdat chantage gepleegd zou kunnen worden. Zover is het vertrouwen gezakt. De politiek vertrouwt de techniek niet meer en de kiezer de politiek niet.

Toch blijf ik zeggen, mensen we moeten wel gaan stemmen, op wie dan ook. Het recht hebben we gekregen en niet stemmen betekent de komende vier jaar mond houden. Hoe moeilijk ook de keuze. Laten we wel nog vertrouwen hebben in onze democratie. Al weet ik dat het niet gemakkelijk is.

Neem nu Geldermalsen, daar was vorige week een snelle raadsvergadering. Uniek te noemen. Toch kwam er een onderwerp aan de orde, waar na de vergadering, achter gesloten deuren bijna net zo lang werd vergaderd. Het college legde de raad over iets geheimhouding op. D66 en VVD stemden tegen die geheimhouding. Zij wilden de mogelijkheid hebben, de verantwoordelijke wethouder in het openbaar over het geheimhouding-onderwerp te kunnen ondervragen.

Voor mijn gevoel wordt met dit soort voorstellen het vertrouwen in de politiek niet hersteld. Iets waar Geldermalsen toch naar snakt. Tenminste, als we de politiek mogen geloven. Of het waren vorig jaar allemaal krokodillentranen na de onenigheid van het AZC.

In Culemborg is het vertrouwen in de raad ook niet bepaald verbeterd. Ondanks de strijd die werd gevoerd door enkele partijen, onder aanvoering van de Christen Unie, om toch geen nieuw winkelcentrum te realiseren in de Spoorzone, ging het voorstel van het college toch door. Wat er gaat gebeuren en hoe in de nabije toekomst de binnenstad van Culemborg er zal uitzien, weet niemand. Wel weten velen dat het vertrouwen in de VVD, door de ondernemers, is terug gezakt naar het vriespunt. Ik hoop dat u wel vertrouwen blijft houden in het overzetten."



