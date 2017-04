Feest, dans en ontdek in Culemborg

Op zaterdag 15 april kunnen de blote voeten weer van de vloer tijdens het tweede dansfeest van Dans Inspiratie Culemborg in een mooie zaal met fijne dansvloer in de Gelderlandfabriek.

CULEMBORG - Ongeveer een jaar geleden besloten Antoinette van de Meent, Peter van Proosdij, Renée Mars, Brenda Hermsen en Sonja Bracke met Dans Inspiratie Culemborg dansfeesten te organiseren.

Van de Meent: "Mijn eerste kennismaking met blote voeten dansen was een ontdekking". Ze vertelt enthousiast: "Mijn partner en ik wilden wel eens kijken wat dat was, op blote voeten dansen. Ik heb eerst staan kijken en zag iedereen dansen zoals je dat thuis doet als je alleen bent, helemaal vrij. Er was plezier en contact. We vonden het allebei fantastisch."

Elk van de vijf organisatoren heeft een eigen verhaal waarom ze, op vrijwillige basis, energie in het feest steken. Kernwoorden zijn ontdekken en vrijheid.

Bracke: "Dansen is onverwacht op ons pad gekomen en het heeft ons veel gebracht. Veel mensen weten niet dat je op deze manier kunt dansen. We gunnen ook anderen die ontdekkingstocht. Van de Meent: "Ik ervaar iedere keer weer hoe fijn het is om zo vrij en zonder gêne te dansen, plezier te hebben en te genieten van mijn lijf en de muziek. Via de dans kom ik dichtbij mezelf." Het is ook leuk dat mensen met totaal verschillende achtergrond elkaar ontmoeten in de dans. Mensen die 'hoofdwerk' doen ervaren veel plezier bij het dansen en kunnen de verbinding hart – hoofd makkelijker maken."

Hermsen: "Bij ieder feest beginnen we met een workshop die per keer verschillend is. Dit keer is dat een Biodanza workshop. Samen een workshop doen geeft een gedeelde ervaring en schept een band. Ook als je alleen komt heb je in no time verbinding. Mars, docent workshop, vindt Biodanza thuiskomen: "Speels, energiek, plezier, contact. Ik stapte ergens in waarin ik vrijheid ervoer en helemaal mezelf kon zijn. Door de muziek en de bewegingen kom ik in een natuurlijke stroom. Gevoelens, prettige en soms ook minder prettige komen op en verdwijnen weer. Dat kun je meenemen in het dagelijks leven."

Hermsen: "We dansen op blote voeten omdat het gaat over vrij dansen, eenvoud, de verbinding met jezelf en het leven. Niets moet en het gaat niet om mooie pasjes. Er wordt dansbare muziek gedraaid uit Afrika, Azië, Midden-Oosten, Latijns Amerika en Europa.

De workshop is van 19.45 tot 21.00 uur en kost 10 euro. Het feest met DJ Polyesta van 21.00 tot 24.00 uur en kost ook 10 euro. Een combinatie kost 17,50 euro. Info via Facebook: 'Dans Inspiratie Culemborg' of mail naar dansinspratie_culemborg@hotmail.com