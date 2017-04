Bekijk archeologische opgravingen bedrijvenpark Medel tijdens open dag

TIEL - Altijd al willen weten wat archeologen doen? Oog in oog staan met echte Romeinen? Ontdekken wat er in een grafheuvel zit? Dit en nog veel meer is er te doen en te bekijken op de open dag van de archeologische opgraving op Bedrijvenpark Medel in Tiel op zaterdag 8 april van 11.00 tot 16.00 uur. Voor alle leeftijden is er wat te beleven. Bezoekers die met de auto komen, kunnen parkeren aan de Prinsenhof.

Sinds november vorig jaar doen archeologen onderzoek op het terrein van Bedrijvenpark Medel. Zij hebben mooie vondsten gedaan, zoals een beeld van de god Jupiter en een unieke en zeldzame zalfpot (balsamarium) versierd met liefdesgoden. Dit soort voorwerpen worden bij hoge uitzondering in Nederland gevonden en zijn dan vaak afkomstig van villa's of tempels. Ook andere voorwerpen, zoals mantelspelden, ringen, dolken, een olielamp en een wijnzeef zijn luxe artikelen die alleen van rijke Romeinse huishouden of van locaties met een bijzondere functie bekend zijn. Deze vondsten zijn op de open dag te bewonderen. De archeologen en vele vrijwilligers die aan de opgraving meewerken vertellen er graag over. Er zijn sporen uit de Nieuwe Steentijd, maar ook uit de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen gevonden. De opgraving is momenteel één van de grootste van Nederland en duurt tot uiterlijk oktober 2017.

Op de open dag laat een echte vuursteensmid laat zien hoe vuursteen bewerkt wordt en Romeinen vertellen alles over het dagelijkse leven in de Romeinse tijd. Het is zelfs mogelijk om een prehistorische snack te proeven. Speciaal voor kinderen zijn er workshops, zoals prehistorisch schilderen en een potje van klei of een sieraad maken. Ook kunnen zij uitproberen hoe het is om zelf archeoloog te zijn. De allerkleinsten kunnen zich laten schminken als een Romeinse gladiator of godin. En een verhalenverteller neemt de bezoekers mee naar het verre verleden.

Meer informatie over de open dag en de routebeschrijving is te vinden op www.uitintiel.nl en op https://www.facebook.com/archeologischeopgravingentielmedel