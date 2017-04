Vier bands strijden om titel Parel van de Betuwe 2017

TIEL - Twentietoe en Stichting Parel van de Betuwe presenteren op zaterdag 15 april aanstaande de jaarlijkse finale van de Parel van de Betuwe in Twentietoe, Beethovenstraat 22 te Tiel. De zaal gaat open om 20:00 uur, de entree bedraagt tien euro. Op het podium staan vier bands: Revolt, REDDSOME, Vokatus en Fuzzball Jr. De avond wordt afgesloten door de winnaar van 2016 Spool.

Revolt

Revolt is opgericht in 2009 door collega’s Martijn en Leroy. De één hield van (hard-)rock, de ander van punk, wat resulteerde in punkrock. Samen schreven ze nummers over maatschappelijke thema’s als politiek, religie en materialisme. Maar met maar twee leden was de band niet compleet. Na een, zo leek het, eindeloze zoektocht, vonden ze bassist Danny. Het klikte al snel en de band was compleet. Nu hebben ze een volledige set en zijn ze klaar om tijdens de Parel van de Betuwe voor het eerst het podium op te gaan!

REDDSOME

REDDSOME is de artiestennaam van zanger/gitarist Pascal Vermeulen. Op 6-jarige leeftijd kreeg hij al zijn eerste akoestische gitaar, kort daarna volgde ook een elektrische gitaar. Er ging een muzikale wereld voor hem open. Na een aantal jaren in diverse bands gespeeld te hebben, maakte Pascal in 2014 de keuze om onder de naam REDDSOME zelf nummers te schrijven. Tijdens de Parel van de Betuwe zal hij zijn band meenemen om zijn energieke poprocksound de wereld in te sturen!

Vokatus

Vokatus is een avontuurlijke band met invloeden van Space rock, Acid rock, Indie, pinguïns, en de manier waarop peulvruchten hun liefde tonen. Hun nummers zijn stevig en vrij. De band bestaat uit Yassir Oostrom op lead zang en gitaar, Gosse Bosma op toetsen, spacesounds en backing vocals, Nigel de Vette op bass en backing vocals en Freek de Wit op drums.

Fuzzball Jr.

De twee broers Peter en Jeroen besloten om eens hun muzikale ervaringen te bundelen en samen met hun neef Hartger werd de eerste jam sessie een feit. FuzzBall Jr. werd gevormd met vele muzikale invloeden van o.a. Jimi Hendrix, the Black Keys en Foo Fighters. Na diverse lokale optredens als trio te hebben gespeeld, is er in 2016 bassist Fortuné bijgekomen om het muzikaal compleet te maken. Met hem heeft de band nog meer shows gespeeld en deden ze mee aan de Parel van de Betuwe 2016, waar ze een 3e plek wisten te bemachtigen. Maar Fuzzball Jr. wil meer en zal in 2017 hoger op willen komen!

De Parel van de Betuwe zal op zaterdag 15 april in Twentietoe Tiel plaatsvinden. Tijdens deze ronde gaan de bands de muzikale strijd aan om de titel ‘Parel van de Betuwe 2017’, waar onder andere een geldprijs aan vast zit. Elke band geeft een optreden van 35 minuten. De speelvolgorde wordt voor aanvang via loting bepaald. Na afloop van de vier optredens wordt de winnaar bekend gemaakt door de jury, welke bestaat uit deskundigen uit verschillende hoeken van de muziekwereld.

De winnaar van de juryprijs krijgt, net als de winnaars van de tweede en derde prijs, een geldbedrag. Daarnaast mochten de winnaars van de voorgaande edities een optreden verzorgen op Appelpop, afgelopen editie goed voor zo’n 145.000 bezoekers.

Eén van de finalisten kan tevens een publieksprijs in de wacht slepen. Betalende bezoekers krijgen bij binnenkomst (tot de eerste band begint om 20:30 uur) een stembiljet, waarmee zij na de optredens hun favoriet kunnen bepalen. De band met de meeste publieksstemmen wint vervolgens ook een geldbedrag.

Ook is er dit jaar weer het onderdeel de ‘Gouden Koffer’, waarbij bands worden aangemoedigd om tijdens de voorrondes een zo creatief en origineel mogelijke cover te spelen van een band of artiest. Dit jaar is er echter niet gekozen voor een artiest, maar een heel thema, namelijk de 27 club. Dit is een club van artiesten, die allemaal in hun 27e levensjaar zijn overleden. Jimi Hendrix, Janis Joplin en Amy Winehouse zijn enkele van hen. Dit onderdeel staat los van de strijd om de titel, de beste cover wint een goedgevulde koffer.

Voor meer informatie: http://www.parelvandebetuwe.nl/