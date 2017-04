Argentinië in Tiel: Internationaal Danstheater & Tango Extremo

argentinie in tiel internationaal danstheater tango extremo

Op vrijdag 14 april staat het Internationaal Danstheater, begeleidt door Tango Extremo, met de dansvoorstelling Tango / Extremo in Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof in Tiel. Met moderne dans en traditionele Argentijnse tango worden twee muziek- en danswerelden bijeengebracht door de dansgezelschappen.

In deze voorstelling beweegt het Internationaal Danstheater van de Argentijnse tango naar muziek en dans uit het Zwarte Zeegebied. Zes toonaangevende dansers van het gezelschap brengen unieke choreografieën van Neel Verdoorn en de Roemeense Corneliu Ganea tot leven. Met haar fascinatie voor de muziek van Osvaldo Pugliese neemt Neel Verdoorn de Argentijnse dans als uitgangspunt voor een voorstelling waarin ze speelt met stijlkenmerken van de tango binnen de moderne dans. De muziek is doordrenkt van emotie, zindering, aantrekken en afstoten, melancholie. Het is een emotioneel labyrint. Verward raken en verdwalen, tot je uiteindelijk ergens terechtkomt…

De choreografie van Corneliu Ganea is geïnspireerd op traditionele dans, muziek en rituelen uit de Roemeense cultuur. Hij mengt elementen van eigentijdse dans en muziek in deze unieke dansvoorstelling. In essentie belichaamt de show elementen van de Roemeense cultuur zoals creativiteit, eenvoud en moed.

Kaarten bestellen?

Internationaal Danstheater & Tango Extremo – Tango / Mania | vrijdag 14 april om 20:00 uur | Grote Zaal | vanaf € 20,50 (incl. garderobe & drankje)

Reserveren en informatie: www.agnietenhof.nl of 0344 673 500 · Kassa open: ma t/m vr 12-16 uur, za 14-16 uur en vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling · Bezoekadres: St. Agnietenstraat 2, Tiel