Tielse geschiedenis op Wikipedia

Erfgoed Gelderland ondersteunt musea in Gelderland en wil dat een breed publiek kennis kan nemen van de kunstschatten die zich in de toonzalen maar ook de archieven van de musea bevinden. Erfgoed Gelderland wil dat heel de wereld toegang krijgt tot de collecties van de Gelderse musea. Museumdirecteuren moeten er daarom voor zorgen dat hun collecties op Wikipedia, de gratis online encyclopedie, komt te staan. Het Flipje en Streekmuseum pakt de handschoen op.

TIEL - Alexandra van Steen, de directeur van het Flipje en Streekmuseum staat helemaal achter het idee. Zij wil niets liever dan zo veel mogelijk museumstukken van het Flipje en Streekmuseum op de meest geraadpleegde digitale encyclopedie zetten.

Van Steen: "Voor ons kleine team is dat echter een onmogelijke opgave. Daarom ben ik op zoek gegaan naar mensen die belangstelling hebben om daar aan bij te dragen. Een oproep in de lokale pers bleef niet zonder reacties. Maar liefst twaalf mensen kwamen begin maart voor een informatie- en instructiemiddag naar het museum. Een aantal van hen is al bezig om van de schatten van het Flipje en Streekmuseum een Wikipedia-artikel te maken. Ik ben daar erg blij mee. Ik vind het belangrijk dat we mee doen aan het Gelderse initiatief. Overigens hoeven de bijdragen zich niet te beperken tot onze museumstukken. Er is ook buiten het museum veel cultureel erfgoed, maar ook veel historische feiten en ontwikkelingen in de stad en de regio, die een plaats op Wikipedia verdienen."

Onder de aanwezigen zien we belangrijke auteurs van de historische werkgroep zoals Emile Smit, Peter Schipper en Wim Veerman. En Toos Groen. Zij heeft al veel ervaring met Wikipedia. Groen: "Ik was in 2009 en 2010 betrokken bij de komst van de Stolpersteinen in Utrecht en Tiel. Ik ontdekte toen dat er in een lemma hierover fouten stonden. Ik kwam daardoor in contact met de auteur van het artikel en raakte geïnteresseerd in Wikipedia. Ik heb mijn bijdragen niet precies geteld. Maar het zijn er meer dan driehonderd. Aan onderwerpen heb ik geen gebrek. Er staat heel veel op de online encyclopedie, maar veel ontbreekt nog. Ik heb veel bijdragen gemaakt over verzetsstrijders, kunst en beelden in Tiel. Soms haal ik mijn inspiratie uit de actualiteit. Nieuws in de huis-aan-huisbladen en het regionale dagblad is daarbij een belangrijke bron."

Het is Toos opgevallen dat ook op Wikipedia mannen oververtegenwoordigd zijn. Daarom probeert ze die scheefgroei, ook wel gendergap genoemd, te verkleinen. Veel van door haar beschreven kunstenaars zijn daarom vrouwen. Ook maakte ze artikelen over enkele wielrensters.