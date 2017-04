Flipje goes Fashion levert zeven kostuums op

Zaterdag 8 april was de laatste dag, dat de deelnemers aan de modewedstrijd Flipje goes Fashion nog iets mochten inleveren. Na de teleurstellende score van nul pakjes bij de 1e deadline in januari kwam er landelijke media aandacht. Dit leverde maar liefst zeven kostuums op voor Flipje.

TIEL - Onder anderen bij de 3fm Ochtendshow van Domien Verschuuren en een item op Omroep Gelderland kwam het item in de media. Er werd besloten om een doorstart te maken: 'Laat Flipje niet in de kou staan'.

De deadline werd 1 april. Geen grap, maar wel een ander klein probleempje. Enkele deelnemers wilden graag nog een keer doorpassen en foto's maken. Nu was zaterdag 1 april daar niet het meest geschikte moment voor vanwege de plezierige drukte tijdens Tiel pakt Uit. Daarom had de organisatie besloten nog een weekje coulance te geven. Zowel vrijdag als zaterdag werd Flipje een aantal malen aan- en weer uitgekleed, waarna de ontwerpen ingeleverd werden bij het Flipje museum in Tiel.

Zeven prachtige kostuums zijn er binnengekomen. Zeer uiteenlopend vormgegeven. Van regenwolk tot hofnar en van alles er tussen in. De organisatie is erg blij met deze inzendingen, want de moeilijkheidsgraad van deze opgave lag zeer hoog. Een standaard patroon van maatje 36 kan je niet op de bronzen Flip los laten. Hij heeft in vakjargon 'moeilijke maten' en zijn lichaam is ook nog eens helemaal stijf. Er valt geen broekspijp over een voetje te schuiven en beiden armen staan vier omhoog. Zoals een van de deelnemers verwoorden: 'een prachtig, maar lastig mannetje'.

Slechts een deelnemer komt uit Gelderland. De anderen komen uit Limburg en Brabant. De jury buigt zich nu over de ontwerpen en zal naast pasvorm, materiaal gebruik en afwerking ook letten op originaliteit bij de beoordeling. In mei vinden de prijsuitreiking en expositie plaats.