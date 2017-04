Vokatus wint Parel van de Betuwe 2017

TIEL - Na en zinderende finale waarin Revolt, REDDSOME, Vokatus en Fuzzball Jr. de strijd met elkaar aangingen, werd afgelopen zaterdag in Twentietoe te Tiel bekend wie de winnaar van de 28e editie van de Parel van de Betuwe is geworden.

De eerste prijs is gewonnen door Vokatus, waarmee zij een geldbedrag en studiotijd hebben gewonnen bij Studio Het Lab. Tevens zal Vokatus worden toegevoegd aan de programmering van Appelpop 2017 (8 en 9 september). De tweede prijs is naar Fuzzball Jr. gegaan. De derde prijs is voor REDDSOME. De publieksprijs is in de wacht gesleept door Revolt.

Zowel de juryprijzen als de publieksprijs omvatten een geldbedrag waarmee de bands kunnen investeren in hun verdere muzikale carrière.

Net als de voorgaande jaren was er nog een extra prijs te verdienen: “De Gouden Koffer”.

Tijdens deze avond hebben de deelnemende bands de mogelijkheid gekregen om, aanvullend op hun eigen repertoire, een cover te spelen van iemand uit de “27 club”. Alle bands hebben een nummer gespeeld van een muzikale held die op 27-jarige leeftijd is overleden. Vokatus wist met hun versie van Love Me Two Times van The Doors te overtuigen en ging er met een met een goed gevulde Gouden Koffer vandoor. Dit levert de band onder andere een optreden in De Gelderlandfabriek te Culemborg op.

Winnaar van de Parel van de Betuwe 2016, Spool, sloot de avond af. Extra bijzonder was dat deze band de laatste band is de op het podium van Twentietoe heeft gestaan. Het poppodium gaat het volgende seizoen verder in de nieuwe zaal van de Wesluidense Poort.

Voor meer informatie: www.parelvandebetuwe.nl