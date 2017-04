'Dit toneelstuk slaat ook op onze tijd'

Toneelgroep Elckerlyc uit Geldermalsen brengt in de aanloop naar de meidagen 'Goed', een toneelstuk van C.P. Taylor uit 1981. Het gaat over de jaren 1930-40 in Duitsland, maar blijkt ook actueel in onze tijd. Jan Beeren doet de regie. Zaterdag 29 april is de première in De Pluk in Geldermalsen.

GELDERMALSEN - Regisseur Jan Beeren kwam per toeval 'Goed' tegen en realiseerde zich dat hij een toneelstuk in handen had, dat ook slaat op onze tijd. "Ik wilde dit stuk heel graag doen. Het laat zien hoe een hoogopgeleid en in wezen goed iemand, zich door persoonlijke en maatschappelijk omstandigheden steeds meer corrumpeert met het Nazi-regime. Ik denk dat zoiets ieder van ons had kunnen overkomen als wij in die tijd hadden geleefd. Maar het stelt tegelijkertijd vragen als 'Herken ik nu wél wat goed is en wat slecht?' en 'Welke keuzes zou ik zelf maken als er nu een crisis uitbreekt?' Actuele vragen, zeker als wij zien wat er nu in de wereld gaande is."

Die ontwikkelingen in de wereld zijn snel gegaan. Toen Jan Beeren en de spelers van Elckerlyc besloten dit stuk te gaan doen, was de politieke situatie op de wereld in veel rustiger vaarwater dan nu. Wél is meteen gedacht aan samenwerking met het 4-5 mei-comité in Geldermalsen. Voorzitter Bonne van Dam: "Het stuk speelt ten tijde van de opkomst van het Nazi-regime in Duitsland. De link naar 4-5 mei ligt voor de hand. De veteranen in Geldermalsen zagen ook een relatie met wat zich nu afspeelt in de wereld. Populisme, Jihad, dictatoriale regimes. Op dinsdag 2 mei hebben we daarom een besloten voorstelling met veteranen en scholieren, gevolgd door discussie. Op donderdag 4 mei spelen we in aansluiting op Dodenherdenking. Vrijdag 5 mei doen we mee aan een rondetafeldiscussie over 4-5 mei bij Cultureel Café."

Peter Boekelaar heeft de rol van Halder op zich genomen, de professor Duitse letterkunde om wie het allemaal draait. Hij staat continu op het podium. Een zware rol, mede vanwege de hoeveelheid tekst, maar vooral vanwege de steeds wisselende emoties. "Ik speel herinneringen. Bijvoorbeeld aan Halders gezinsleven, de zorg voor zijn demente moeder, de relatie met zijn Joodse vriend, zijn contacten met kopstukken uit het Nazi-regime. Het loopt allemaal door elkaar. Dat vereist flexibel spel." Muziek speelt een belangrijke rol in wat Halder meemaakt. Hiervoor heeft Elckerlyc vier musici kunnen aantrekken; een van de leden van Elckerlyc doet de solo-zang.

'Goed' is te zien in De Pluk in Geldermalsen op zaterdag 29 april (20.00 uur), zondag 30 april (14.30 uur), woensdag 3 mei (20.00 uur), donderdag 4 mei (21.00 uur) Kaartjes kosten 15 euro. Info en reserveren: www.toneelgroepelckerlyc.nl of 06-44507449.