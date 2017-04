Coverband 701 speelt muziek vol herinneringen bij Cultureel Café Geldermalsen

GELDERMALSEN - Vrijdagavond 21 april speelt coverband 701 bij Cultureel Café Geldermalsen. Aanvangstijd is 20.00 uur, locatie is als altijd Le Mélangeur aan het Marktplein 16 in Geldermalsen. Entree is gratis.

De leeftijden van de leden van coverband 701 lopen uiteen van 19 tot midden 50. Hierdoor hebben zij een zeer divers repertoire. Iedere muziekliefhebber zal wel een nummer horen die hem of haar meeneemt op een 'trip down to memory lane'. Van een medley van Bryan Adams en Mel C tot de scheurende gitaren van Guns 'n Roses, het komt allemaal voorbij.

"Mensen die houden van muziekmaken en deze hobby graag met elkaar delen", zo is deze band 1 juli 2013 opgericht. Een datum die op zijn Amerikaans wordt geschreven als 7-01, waarvan de bandnaam is afgeleid. De bandleden zijn allen afkomstig uit de regio, zoals Geldermalsen, Culemborg en Beusichem. Vanaf 20.00 uur staan Bob Vink (toetsen), Pieter den Besten (drums), Leo van Diën (gitaar), Fred Roethof (gitaar), Tom Vink (basgitaar), Esther Nieuwhof (zang) en Alex van Kraanen (zang) klaar om de bezoekers een gezellige avond met een dosis gevarieerde muziek te brengen.

Meer informatie over de activiteiten van Cultureel Café Geldermalsen is te vinden op www.cultureelcafegeldermalsen.nl