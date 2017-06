Tiel Toont zich op haar creatiefst op zondag 2 juli

De mensen die vorig jaar een bezoekje aan Tiel Toont hebben gebracht weten dat het feest wordt. Maar die anderen…. die niet zijn geweest. Hoe vertel je hen hoe bijzonder het wordt?

TIEL - Doe je dat door te wijzen op de uitzonderlijke vertelkunst van Borrias in de Kleibergsestraat? Of over de clowns Technico, Willem en Blinky? De roofvogelshow. Het grimeren. Over kindervingertjes in de klei. Of zullen we vertellen dat er mensen zijn die gewoon wel eens gek doen en een dansje wagen in de stad op de muziek van KTVM of lekker meezingen met het koor van Elstars Muziektheater. Die meespelen met het straattheater, die een appeltje pikken uit de bakfiets van Flipje. Of ingehouden staan te luisteren naar een jonge violiste van de Plantage.

Kortom zondag 2 juli bruist de stad van creatief enthousiasme. Het evenemententeam onder leiding van Laura Burggraaf van Hart van Tiel heeft wederom uit alle hoeken en gaten van Tiel het crème de la crème op creatief gebied de stad in gehaald.

En wordt u ter plaatse aangestoken door al dit creatieve talent, dan kunt u vanaf 11.30 uur al terecht in Twentietoe en daar een workshop volgen, bijvoorbeeld straattheater, filmacteren, Afro dans en Latin dans etc. Samen met de Plantage wil Hart van Tiel kijken of het mogelijk is om een stadstheatergroep te gaan vormen. Dit weekend zijn hiervan al de eerste voorproefjes te vinden in de stad. In het najaar krijgen deze workshops een vervolg.

Bijzondere aandacht verdient een kunstwerk dat een klein beetje buiten de plat getreden paden wordt gemaakt, maar zeker een ommetje waard is. Nazif Lopulissa, een jonge veel belovende Tielse kunstenaar, die al door Galerie Ron Mandos geselecteerd werd voor best of graduates 2016, gaat in samenwerking met Mozaïek en de Plantage een gevel-artwork maken op het hoekpand aan de Oliemolenwal. Vrijdag gaan ze al beginnen met een aantal jongelui, die deze week bij hem een workshop streetart hebben gevolgd. Zondag hopen ze de finishing touch aan te brengen.

U kunt ook nog de St. Maartentoren beklimmen of mee met Waardevol Tiel voor een historische stadswandeling. Of een rondje maken in een oldtimer of al deze glimmende oude dames rustig bekijken achter de Hema. Natuurlijk zijn de winkels open en het parkeren is gratis.

Het gehele programma kunt u vinden op www.tieltoont.nl. Daar kunt u uitgebreid lezen waarom u dit evenement op 2 juli in de Tielse binnenstad niet wilt missen.