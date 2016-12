Fraaie levende kerstgroep bij Witte Schuur

CULEMBORG - Zaterdag was er de gelegenheid om de levende Kersstal te bezoeken van Zorgboerderij De Witte Schuur. Velen kwamen een kijkje nemen. Vooral omdat de levende kertstal bij kinderboerderij De Heuvel niet doorgaat, was dit een mooie gelegenheid om aan de Prijsseweg te gaan kijken. De groep werd uitgebeeld door vrijwilligers van de zorgboerderij. De groep was helemaal compleet met Maria en Jozef met het kindeke Jezus en de andere figuranten. Er was daarbij prachtige kerstmuziek onder leiding van Dominiek Boland. Het decor en de stal waren gemaakt door de deelnemers van de Zorgboerderij.