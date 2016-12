we hebben veel talent in de groep

Negen leden van een schilderlesgroep van De Plantage weten van geen ophouden. Tijdens de schoolvakanties gunnen zij hun penselen geen rust. Wanneer het weer het even toelaat schilderen zij als groep in de natuur of zoeken anders ergens binnen een plek om hun hobby te beoefenen. Komend weekeinde tonen zij hun werk in de kapel van het voormalige Sint Hyacinthusklooster.

TIEL - Het zijn amateurs, maar dat zou je niet zeggen als je het werk van bijvoorbeeld Gert van Otterloo bekijkt. Het appartement dat hij met zijn partner deelt, staat vol fraaie kunstwerken. Gert maakt niet alleen schilderijen maar is ook creatief met ander materiaal. Een veelzijdig amateurkunstenaar, die op een breed terrein van de beeldende kunsten actief is. Maar zegt hij bescheiden: "We hebben heel veel talent in onze groep. Vrijwel alle vormen van schilderskunst en stijlen zijn wel vertegenwoordigd. We hebben zelfs een fijnschilder in onze groep."

Betty L'Herminez: "Het is geweldig dat we volgend weekeinde in de kapel kunnen exposeren. Het is een prachtige sfeervolle ruimte, waar we ons werk mooi kunnen exposeren. Fijn dat woningcorporatie SCW, de eigenaar van de kapel, die voor allerlei culturele doelen en zelfs als trouwlocatie gebruikt wordt, beschikbaar stelt. We hebben een goede relatie met SCW. We tonen al lang ons werk in de buitenvitrines van het markante gebouw dat SCW op de hoek Papesteeg / Teisterbantlaan met het regionaal archief deelt. Het daar geëxposeerde werk wisselen we regelmatig. Dat doen we trouwens ook in ziekenhuis Rivierenland. Ook daar is steeds werk van ons te vinden."

Jaap Melissen, het derde lid van het informele bestuurtje van de groep kijkt uit naar de nieuwbouw van de plantage. "Daar komt een expositieruimte voor de amateurkunst. De meeste leden van De Vrije Kwast volgen op de plantage al vele jaren schilderslessen. Dat doen we samen met zes anderen in een groep die uit totaal 15 gevorderde cursisten bestaat. Graag zouden we als schildersgroep de beschikking hebben over een permanente ruimte waar we kunnen werken en ons materiaal en werk kunnen opslaan en exposeren. Dat zou het beoefenen van onze hobby een stuk makkelijker maken."

Vrijdag 16 december opent cultuurwethouder Marcel Melissen de expositie in de kapel om 11.00 uur. De tentoonstelling is dan en op zaterdag 17 en zondag 18 december te zien van 11.00 tot 20.00 uur. Steeds zijn er leden aanwezig om over hun eigen werk en dat van hun collega's te vertellen. Je bereikt de kapel via de ingang aan de Dominicushof 18. Het bezoeken van de expositie is direct een mooie gelegenheid om de zusterkapel van binnen te bekijken.