Staalman bij Jam Jazz & Pizza

Bartho Staalman (1985), opgegroeid in Culemborg, geniet sinds een aantal jaren vooral bekendheid als slagwerker. Maar ook als zanger-gitarist kan hij uit de voeten. Dat is 18 december te zien en horen in de Culemborgse Gelderlandfabriek. Dan treedt Bartho Staalman met gitarist Sandro Fazio op in de serie Jam Jazz & Pizza.

CULEMBORG - De twee kennen elkaar sinds ze in 2014 samen in een gelegenheidsformatie terechtkwamen en gingen toeren. Staalman speelde daarin drums, dat is ten slotte zijn core business sinds hij afstudeerde aan de popacademie van het conservatorium in Rotterdam. "Maar toen ik zeventien was had ik al mijn eerste gitaar. Ook tijdens mijn opleiding aan het conservatorium had ik bijlessen op gitaar." Het instrument liet hem daarna niet los. "Al weer een jaar of vier speel ik wekelijks. Ik wilde me al een tijdje verbreden." Om te zien of zijn gitaarkunst anderen aansprak, koos hij een onorthodoxe weg. "In 2015 ben ik een week gaan reizen als straatmuzikant. Ik trad onder meer op in Freiburg en Koblenz. Naast dat ik er geld mee verdiende, hield ik er ook nog twee optredens aan over."

Maar, erkent ook Staalman, zijn kompaan Sandro Fazio is de geboren gitarist.



Bont repertoire

Met Bartho Staalman als slaggitarist/ zanger brengt het duo een bont repertoire. Daarin eigen werk van Sandro Fazio, maar tevens covers van uiteenlopende artiesten als Lou Rawls, Nick Drake, Bill Withers, Jeff Buckley, Beatles en Frank Sinatra tot hedendaagse namen als Ben Howard, Radiohead en Coldplay. De oud-Culemborger kijkt uit naar het optreden. "De ruimte van de Gelderlandfabriek is supergoed, omdat hij makkelijk is aan te passen aan de setting die je wilt kiezen."