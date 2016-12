Culemborgse zangvereniging De Korenbloem bestaat 98 jaar

Begin deze maand was het 98 jaar geleden, om precies te zijn 4 december 1918, dat in Culemborg de gemengde zangvereniging De Korenbloem werd opgericht. Het is de oudste zangvereniging in de stad. De zangvereniging kent een rijke geschiedenis. Toch gaat het volgens voorzitter Frank van Schutterhoef met een vereniging net als met een mens: 'Ouder worden brengt ook problemen met zich mee.'

CULEMBORG - Het verhaal vertelt dat de oprichting van de zangvereniging heeft plaatsgevonden door leden van de ANGOB, Algehele Nederlandse Geheel Onthouders Bond. Dat gebeurde in het geheel onthouders café De Toekomst.

Van Schutterhoef over de zangvereniging van nu: "We hebben in Culemborg en de regio veel mensen die zingen. Ik geloof dat er in Culemborg alleen al zes of zeven koren zijn. Wij zijn de oudste en als we het halen kunnen we over twee jaar zelfs Koninklijk zijn. Het is wel de vraag of we dat mogen beleven. We zijn een gemengd koor en zingen in vier partijen. Het probleem is dat we mannen nodig hebben die op dinsdagavond hier komen zingen. Bassen en tenoren, voor die partijen zijn moeilijk mannen te krijgen. Geen idee hoe dat komt. We mogen gebruik maken van het Concordia gebouw. We hebben een geweldige dirigent in de persoon van Dick Lustenhouwer. Dick is muziekdocent in Amersfoort en naast dirigent bij ons, dirigeert hij de Cantorij St.Jan. De groep mensen, die hier iedere dinsdag komen zingen, zijn gemotiveerd en hebben plezier. Zingen is goed voor een mens en heeft een sociale binding."

Rina Balvers, de secretaris, is bezorgd over de financiën. "Wij zijn natuurlijk altijd zuinig geweest. Het is begrijpelijk dat als je maar twintig leden hebt die 15 euro contributie per maand betalen, je alle zeilen bij moet zetten om niet in te teren. Als er nu mannen zijn die eerst eens de kat uit de boom willen kijken, daar zou ik tegen willen zeggen 'kom gewoon eens twee maanden meezingen'. Pas dan gaan we over de contributie praten. Ik weet zeker dat ze het fijn gaan vinden."

Dirigent Dick Lustenhouwer schuift ook even aan. "Kijk, als we nu een saai en ouderwets repertoire zouden zingen, dan kan ik me nog voorstellen dat het onaantrekkelijk zou zijn. Maar in tegendeel! We zingen gospelsongs, opera en operette, moderne muziek. Het is zeker niet stoffig, anders blijven de leden niet enthousiast en is het voor een dirigent ook niet leuk om steeds het zelfde programma wekelijks af te draaien. Daarom zou het geweldig zijn als we enkele mannen zouden mogen verwelkomen."

Het eeuwfeest zingend meemaken? Ga naar www.korenbloem-culemborg.nl of bel Frank Schutterhoef, tel. 06-40489796.