Kerstmarkt in Ingen met schaatsbaan en kerstman

De kerstmarkt in Ingen van vorig jaar krijgt een vervolg. Op zaterdag 17 december is er een programma voor jong en oud op het gezellige kerkplein, met tal van activiteiten.

INGEN - Diverse verenigingen en organisaties hebben zich aangemeld voor deze markt, waar naast een aantal kramen met tal van producten, ook lekkere wintergerechten te koop zijn. Het thema is Winterwonderland, er is een kunstijsbaan van 100 vierkante meter voor de kinderen, Ook de kerstman is 's avonds aanwezig. Eén van de hoogtepunten is de fruitkerstboom. De familie Koops neemt, samen met vrijwilligers de bouw voor haar rekening, mede door hiervoor een loods ter beschikking te stellen. Wie mee wil helpen kan zich opgeven bij Plein 5 in Ingen.

De toneelvereniging 'De Rederijkers' uit Ingen zorgt dat er een aantal leden, in Dickens stijl, de kinderen vermaken. Het zou erg leuk zijn als ook de kinderen een beetje in deze stijl de markt komen bezoeken. Ook de molen in Ingen draait met verlichte wieken en is tijdens de kerstmarkt open.

Artiesten treden op, er is onder andere een vuurspuwende dame op stelten, Living Statues, en Pretoprecept verzorgt diverse acts. Met meer dan 40 kramen is het één van de grootste kerstmarkten in de omgeving. Er zijn kramen met oliebollen, glühwein, snert, poffertjes, hamburgers, een suikerspin en popcorn. Er zijn pagode tenten en vuurpotten zorgen voor de nodige warmte en gezelligheid.

Informatie

De kerstmarkt vindt plaats op zaterdag 17 december. Bezoekers zijn welkom van 15.00 tot 22.00 uur.