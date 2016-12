Win kaarten voor het minifestival bij OnStage

De Gelderlandfabriek in Culemborg maakt zich op voor een extra lange wintereditie van OnStage op 30 december. Te gast zijn onder meer de Belgische band Mad About Mountains, het deels uit Tiel stammende vrouwentrio MEL en singer-songwriter Eric Devries. Vroege vogels kunnen al om 17.00 uur terecht. De Zakengids geeft 1 x 2 kaarten weg!

CULEMBORG - OnStage is het nieuwe maandelijkse popprogramma in de bruisende culturele hotspot de Gelderlandfabriek. De kick-off was vorige maand met het thema 'Young'.

Dit keer staat 'Winter' centraal en is gekozen voor een minifestival met vooral roots/Americana muziek. Het evenement vindt plaats op meerdere plekken in het markante gebouw. Het eerste optreden in Zaal begint kort na 17.00 uur. Het jonge Betuwse kwartet Switch trakteert de bezoekers op een stevig potje poprock. De bar met erwtensoep en glühwein is dan al open. In de ruimte Flex gaat het er aanmerkelijk kalmer aan toe. Daar neemt een vertelster haar toehoorders mee in een sfeervol kerstverhaal.

Aansluitend speelt Eric Devries op Het Pleintje de eerste van zijn twee sets. De gelouterde singer-songwriter bezingt onder andere zijn geboortestad Amsterdam. Vervolgens brengt in Zaal de Culemborgse band Cold Roses twee sets lang een tribute aan Ryan Adams/Whiskeytown.

Vanaf 20.00 uur klinken de ijle klanken van MEL door de Gelderlandfabriek. Dit deels Tielse trio zingt op meerdere locaties a capella een groot deel van de soundtrack van ‘O Brother, Where Art Thou’.

De finale begint om 22.00 uur en wordt verzorgd door het Vlaamse Mad About Mountains. Spil van dit gezelschap is de Belgisch-Limburger Piet de Pessemier, die een schat van ervaring meebrengt. Hij speelde jarenlang in de band Monza van de vermaarde zanger/tv-maker Stijn Meuris.

Win kaarten

De Zakengids geeft 1 x 2 kaarten weg. Wie kaarten wil winnen kan tot dinsdag 27 december een e-mail sturen naar redactie.zg@persgroep.nl. De winnaar krijgt op donderdag 29 december bericht via een e-mail. De winnaar kan op vertoon van de e-mail de winnende kaarten ophalen bij de kassa van De Gelderlandfabriek.