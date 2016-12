KersTpop in De Bruine Kip

BEUSICHEM - Vrijdag 23 december wordt de vijfde editie van KersTpop, het kleine broertje (of zusje) van Kerspop, gehouden in De Bruine Kip in Beusichem. Dit jaar wordt er om 20.00 uur afgetrapt met Lisa Schenk. Zij zingt en speelt akoestische pop en rock. Na haar is het de beurt aan de Jummie Jummies, geïmproviseerde boerenrock met humor. Na de Jummies volt Whiteout met jaren '80 rock van onder andere The Cure en Joy Division. De mannnen van Brother Wolf volgen met ruim een uur The Cult, Foo Fighters en meer.

Afsluiter van de avond is Rock & Soulband Bad Case met muziek van de Rolling Stones, The Clash, Red Hot Chili Peppers, Herman Brood, Santana, The Free, Lenny Kravitz en Deep Purple.