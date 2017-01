Agnietenhof lanceert digitaal theatermagazine

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof in Tiel heeft een nieuw digitaal en interactief magazine gelanceerd. Cultuurliefhebbers worden hiermee maandelijks op de hoogte gebracht van alle voorstellingen en films, ondersteund door video’s, unieke achtergrondinformatie, interviews en winacties.

“Het digitale magazine is een belangrijke aanvulling op onze gedrukte jaarlijkse seizoensbrochure, tweemaandelijkse filmfolder en andere uitingen. Gedurende het seizoen komt er steeds meer materiaal van voorstellingen beschikbaar zoals scènebeelden, video’s en interviews. Door deze achtergrondinformatie toe te voegen in het digitale magazine, kunnen bezoekers beter selecteren en kijk je vaak met andere ogen naar een voorstelling”, vertelt directeur Ruud van Zuilen.

Naast het maandelijkse magazine brengt de Agnietenhof specials uit voor liefhebbers van specifieke genres, zoals dans, muziek en toneel. Ook Vrienden van de Agnietenhof ontvangen voortaan een Vrienden-editie met extra informatie en speciale aanbiedingen voor Vrienden van de Agnietenhof.

Via magazine.agnietenhof.nl is steeds het meest recente magazine te vinden, via de archiefknop zijn alle magazines te bekijken. Ook is het mogelijk om erop te abonneren (gratis).