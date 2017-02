Soroptimist FilmFestival voor kinderen

TIEL - In het hele land organiseren de Soroptimisten een FilmFestival voor Kinderen. Soroptimist is een wereldwijde organisatie van vakvrouwen die elkaar ondersteunen en die streven naar wereldwijde verbetering van de rechten van vrouwen en kinderen. Ook de Soroptimistclub West Betuwe werkt mee, onder andere met Holland Evenementen Groep, de gemeente Tiel, Unicef, de Agnietenhof en de Plantage.

Op woensdag 8 februari worden alle kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Tiel uitgenodigd voor het jaarlijks terugkerende FilmFestival. Het festival wordt gratis aan de scholen aangeboden.Het doel is kinderen van de basisschool via films, zich bewust te maken van de Rechten van het Kind. De films die vertoond worden, hebben allemaal een relatie met kinderrechten.

Patrick Janssen, eigenaar van Beldert Beach, een initiatief van de Holland Evenementen Groep: "Toen wij benaderd werden door de Soroptimistclub West Betuwe om dit goede doel te sponsoren waren wij gelijk enthousiast. Ik heb zelf ook drie kinderen en moet er niet aan denken dat zij moeten leven zonder naam, vrijheid of onderwijs."

Het Kinderrechtenfilmfestival vindt plaats op woensdag 8 februari van 9.30 tot 12.00 uur bij filmtheater Agnietenhof, Sint Agnietenstraat 2 in Tiel. Belangstellenden kunnen voor meer informatie kijken op www.sffk.nl