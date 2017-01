Bandwedstrijd Parel van de Betuwe van start

TIEL - Betuwse bands en artiesten konden zich tot 1 januari aanmelden voor de 28e editie van de Parel van de Betuwe. Inmiddels is alle ingestuurde muziek beluisterd en zijn er vier bands geselecteerd om mee te doen aan de Parel van de Betuwe 2017.

Bands die deelnemen zijn:

REDDSOME, de Tielse singer/songwriter Pascal Vermeulen. Tijdens de Parel van de Betuwe zal hij samen met zijn band het podium betreden;

Vokatus, een avontuurlijke Tielse band, die een mix van Space rock, acid rock en indie maken;

Revolt. Wederom een Tielse band. Nu ze een bassist hebben gevonden, zijn ze klaar om hun punk te laten horen;

Fuzzball jr. Deze band uit Elst deed vorig jaar al mee aan de Parel van de Betuwe. Ze maken stevige rockmuziek met een rauw randje.

De Parel van de Betuwe gaat dit jaar niet van start met de traditionele Kick-off. Wel zullen de deelnemende bands zoals elk jaar de workshops voorafgaand aan de wedstrijd volgen. Deze workshops gaan bijvoorbeeld over pers en promotie, podiumtechniek en performance. Na deze workshops op 18 februari in Twentietoe Tiel, is er een poppodium, ‘Punk in Drublic’, met vijf regionale hardcore- en punkbands, welke voor publiek toegankelijk is.

De Parel van de Betuwe vindt plaats op zaterdag 15 april in Twentietoe Tiel. Tijdens deze ronde gaan de bands de muzikale strijd aan om de titel ‘Parel van de Betuwe 2017’, waar onder andere een geldprijs aan vast zit. Ook is er dit jaar weer het onderdeel de ‘Gouden Koffer’, waarbij bands worden aangemoedigd om tijdens de voorrondes een zo creatief en origineel mogelijke cover te spelen van een band of artiest.

Dit jaar is er echter niet gekozen voor een artiest, maar een heel thema, namelijk de 27 club. Dit is een club van artiesten, die allemaal in hun 27e levensjaar zijn overleden. Jimi Hendrix, Janis Joplin en Amy Winehouse zijn enkele van hen. Dit onderdeel staat los van de strijd om de titel, de beste cover wint een goedgevulde koffer.

Voor meer informatie: http://www.parelvandebetuwe.nl