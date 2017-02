Isabelle Beernaert haalt New York naar Tielse Agnietenhof

Op vrijdag 10 februari brengen Isabelle Beernaert en orkest de swingende voorstelling Unforgettable, One Night in Manhattan. Na eerdere succesvolle edities in Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, is ze weer terug van weggeweest.

De Vlaamse choreografe Isabelle Beernaert maakte furore als vaste choreografe bij So You Think You Can Dance. In Unforgettable neemt ze het publiek met een bruisende choreografie mee naar het swingende en romantische New York van de jaren 40, 50 en 60.



Dit wordt gegoten in een spetterende revivalshow met livemuziek van het Frank Deruytter Quintet en zang door Ivar Oosterloo (bekend van The Voice of Holland). Alle grote sterren uit die tijd komen voorbij, waaronder Frank Sinatra, Fred Astaire, Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. Oude nummers van toen in een swingend nieuw jasje gegoten, nummers van nu in de sfeer van toen.

Kaarten bestellen?

Isabelle Beernaert & orkest – Unforgettable, One Night in Manhattan | vrijdag 10 februari om 20:00 uur | Grote Zaal | vanaf € 30,50 (incl. garderobe & drankje) | Reserveren en informatie: www.agnietenhof.nl of 0344 673 500 · Kassa open: ma t/m vr 12-16 uur, za 14-16 uur en vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling · Bezoekadres: St. Agnietenstraat 2, Tiel