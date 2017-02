7 films in 7 dagen bij LingeFilm

GELDERMALSEN - Een bomvolle filmweek bij LingeFilm vol humor, liefde, muziek en een film die al vele levens op zijn kop zette. Op vrijdag 10 februari wordt afgetrapt met L’économie du couple, ook te zien op woensdag 15 februari, over een gescheiden stel dat vanwege de financiën noodgedwongen nog samenwoont. De Nederlandse komedie Soof 2 is te zien op zaterdag 11 en op dinsdag 14 februari; Valentijnsdag! Alle bezoekers ontvangen dan een gratis Valentijsncocktail. Omdat de voorstellingen op 11 en 14 februari al bijna vol zijn, is er een extra voorstelling op zondag om 20.00 uur. De verrassende documentaire over een gezin dat huis en haard verlaat op zoek naar zingeving kun je zien op zondagmiddag 12 februari om 15.00 uur. En omdat er wel nagepraat MOET worden over Down to earth, want na de film is er ook een nabespreking met Marijke Popma. En dan nog de muzikale toegift op donderdagavond 16 februari met de documentaire The Beatles, eight days a week – The touring years. De avond wordt nog leuker door een optreden van De Erjos die The Beatles-nummers zullen spelen. Ook vertelt Beatle-expert Ron van Leeuwen anekdotes over deze tijd. Maak je agenda vrij voor LingeFilm!

Er is geen enkele romantiek te bespeuren in de Belgische film L’économie du couple. Trouwen gaat over liefde, scheiden gaat over geld. En dat is zeker het geval bij het stel Marie en Boris. Regisseur Lafosse legt de verstoorde verhoudingen van zeer dichtbij bloot. Ze willen scheiden, maar Boris zit zonder werk en hij kan geen nieuwe woning betalen. Ook meent hij dat hij recht heeft op een groter deel van het huis omdat hij veel geld in verbouwingsprojecten heeft gestopt, iets waar Marie het niet mee eens is. Gevolg is dat Boris niet vertrekt uit het huis met vele heftige confrontaties tot gevolg, over de hoofden heen van de twee dochters. De film gaat niet over de reden voor de scheiding, maar belicht beide kanten van de ouders, die strijden voor de financiële erfenis van het mislukte huwelijk.

Deze week drie keer Soof 2. Soof en Kasper leven niet langer happily ever after, ze gaan scheiden. En dat zorgt uiteraard voor de nodige drama. Wel roken, niet roken, emo eten of niet emo eten, het laten waxen van de edele delen en een hoop opgestapelde rekeningen. En uiteraard mag het karaoke zingen van ‘I will survive’ niet ontbreken. Oude en nieuwe liefdes voor hun beide volgen, want wat moet je anders? Foodie Bauke verschijnt in haar leven, maar blijkt toch wel een heel andere persoonlijkheid te zijn dan Soof. Is dit een match? Een heerlijke film voor een romantische Valentijnsavond. Bezoekers krijgen die avond een gratis Valentijsncocktail. Wegens succes is er zondag 12 febrauari om 20.00 uur een extra voorstelling.

Down to earth won het Illuminate Film Festival 2015 en is zonder marketingoffensief in de top 5 van Nederlandse arthouse films van 2016 terechtgekomen. 75.000 bezoekers hebben de film al gezien en soms met grote gevolgen; Sommige bezoekers hebben na het zien hun baan opgezegd. Rolf Winters en Renata Heinen brachten een aantal jaar door bij een Indianenstam in Noord-Amerika, samen met hun drie kinderen. Hier realiseerden ze zich dat stamoudsten over de hele wereld, zogenaamde ‘earth keepers’, wijsheden hebben die de mens weer terug bij de ware waarden kan brengen. Ze reisden over alle continenten om de verhalen te verzamelen, weg van de consumptiemaatschappij en vernietiging van de natuur. Verandering begint bij jezelf lijkt de boodschap te zijn van dit hartstochtelijke project. Maar wellicht komt er een heel andere conclusie uit de nabespreking bij deze film.

Voor iedereen die vroeger al fan was van The Beatles is deze film verplichte kost, maar ook jongere fans zijn welkom bij The Beatles – Eight days a week – The touring years. Regisseur Ron Howard heeft niet eerder vertoond beeldmateriaal weten te bemachtigen en toegevoegd aan een wervelende documentaire over de wilde touring years van de vier jongens uit Liverpool. Vele beruchte optredens uit de begintijd komen voorbij, maar ook interviews waaruit blijkt hoe de leden gebukt gingen onder de populariteit en ervan baalden dat de muziek minder aandacht kreeg. Howard kreeg het ook nog voor elkaar om Paul McCartney en Ringo Starr te interviewen en officieel hun toestemming te geven voor deze documentaire.