Deils toneel speelt 'De man met de opvallende hoed' in Meteren

METEREN - Het Deils toneel speelt zaterdag 11 februari de voorstelling 'De man met de opvallende hoed'. Dit pittige blijspel in drie bedrijven is om 20.00 uur te zien in dorpshuis Meteren. De deuren gaan open om 19.30 uur.

'De man met de opvallende hoed' gaat over Gert en Lies die ongepland een lang weekend op vakantie zijn. Dit hebben ze onverwacht van Gerts moeder cadeau gekregen. Gert zit nog erg onder de invloed van zijn moeder en Lies is zijn gedrag meer dan zat. Lies heeft uit frustratie op dit moment stiekem een blind-date gepland. De rijke Lapré's zijn al eerder op dit vakantieadres aangekomen. Meneer Lapré, een rijke projectontwikkelaar en baas van Gert, heeft plannen om het recreatiepark te kopen en er vervolgens een groot kantorencomplex te plaatsen. Mevrouw Lapré onderneemt heimelijk acties om milieu- en natuurverpestende bedrijven onder de aandacht van de media te krijgen. Daartoe huurt zij anoniem mensen in. Als naast de ingehuurde milieuactiviste ook nog een aspirant koper voor een stacaravan langskomt, en iedereen denkt aan een half woord genoeg te hebben, zijn de persoonsverwisselingen compleet en ziet Gert zijn persoonlijke situatie steeds complexer worden. De beheerster van het recreatiepark en de moeder van Gert dragen daar hun steentje aan bij. En als de receptioniste van het recreatiepark er niet geweest was..

Deils toneel heeft nu ook een facebookpagina: www.facebook.com/deilstoneel