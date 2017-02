Conny Janssen Danst in de Agnietenhof

TIEL - Op woensdag 15 februari staat Conny Janssen Danst in Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof in Tiel. Het toonaangevende dansgezelschap bestaat dit jaar een kwart eeuw en opent met HOME, een meeslepende dansvoorstelling.

HOME draait om de vraag wat 'thuis', een huis betekent. Het is meer dan stenen, meer dan een fysieke ruimte. Wat maakt dat je je thuis voelt, waar ben je thuis? Is het een plek, de mensen om je heen, of gaat het om een 'sense of belonging'? Een leidende gedachte is: 'Als je mijn wortels ontkent, dan ontken je mij.'

Naast een groot, avontuurlijk ensemble van dertien dansers - jonge talenten en bekende gezichten – werkt Conny Janssen voor HOME met live muziek en speciaal voor de voorstelling nieuw gecomponeerd werk. Het resultaat: een groot ensemble, een overrompelend toneelbeeld, livemuziek en natuurlijk Janssens krachtige en meeslepende danstaal.

Kaarten bestellen?

Conny Janssen Danst - HOME | woensdag 15 februari om 20.00 uur | Grote Zaal | vanaf € 19,50 (inclusief garderobe & drankje) · Reserveren en informatie: www.agnietenhof.nl of 0344 673 500 · Kassa open: ma t/m vr 12-16 uur, za 14-16 uur en vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling · Bezoekadres: St. Agnietenstraat 2, Tiel