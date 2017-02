Valentijnsmiddag rondom de Tielse Kermiskoek

TIEL - Op zondag 12 februari wordt een speciale liefdesmiddag in het museum georganiseerd met een lezing door drs. Lisette le Blanc, de conservator van het museum en deze tentoonstelling.

De lezing is een inleiding op de tentoonstelling en gaat over de geschiedenis van de kermis waar de liefde een grote rol speelt. De kermis was een goede gelegenheid om elkaar te treffen. Er wordt uitgebreid ingegaan op gebruiken op de kermis en de koek als huwelijksmakelaar.

De lezing wordt afgesloten met Flipje als postiljon d'amour. U kunt samen met Flipje een selfie maken in onze speciale Liefdesportrethoek.

U bent tevens in de gelegenheid om de expositie kermiskoek, een eeuwenoude traditie te bezoeken. De expositie – nog te zien tot en met 19 februari - is tot stand gekomen dankzij bruiklenen van Museum Martena te Franeker, Markiezenhof te Bergen op Zoom, de heer Jan de Graaf ( Stichting kermiscultuur Nederland), Atlas van Stolk en Bakkerij van Ooijen. Het is het bakkersechtpaar Van Ooijen geweest die gezorgd heeft dat de Tielse Koek op de lijst van het immaterieel erfgoed geplaatst werd in samenwerking met Ineke Strouken. Gerard en Magda van Ooijen zullen het geheim van de beroemde koek met ons delen.

Aanvang 14.00 uur.

Flipje en Streekmuseum Tiel, Plein 48 4001 LJ Tiel

Tel. 0344 614416. www.streekmuseumtiel.nl