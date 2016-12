300 jaar familie Velders in Tiel

De Tielse Gerard Velders heeft een bijzonder boek gemaakt. In een 'pil' van 521 pagina's doet hij op een heel toegankelijke manier verslag van zijn onderzoek naar de Tielse families Velders en Schoots. De familienamen die in de hele twintigste eeuw in Tiel het meest voorkwamen. Velders: 'Mijn boek schets op gezins- en familieniveau het leven in vroeger tijden in Tiel.'

TIEL - Steeds meer mensen zijn op zoek naar hun familiewortels. Tv-programma's als Opsporing Verzocht, DNA Onbekend en Onbekend Verleden trekken veel kijkers. Het merendeel van de vele bezoekers van de studiezaal van het Regionaal Archief Rivierenland komt voor familieonderzoek. Steeds vaker wordt het resultaat in fraai geïllustreerde familieboekjes uitgegeven.

De geschiedenis in het boek van Gerard Velders begint in 1747 in Tiel. De Duitse huursoldaat Johan Georg Leijdensfelders neemt dan zijn intrek bij de jonge weduwe Helena van Dooleweerdt. Helena had na het overlijden van haar eerste echtgenoot snel een man nodig om in het levensonderhoud van haar zelf en haar twee kinderen te voorzien en trouwt met hem. Het echtpaar kreeg daarna nog vier kinderen, die merkwaardig genoeg met de achternaam Velders geregistreerd werden. Alle Veldersen, die uit dit huwelijk het levenslicht zagen, worden in het boek beschreven. En Passant neemt de auteur/onderzoeker Gerard Velders ook nog de familie Schoots mee. Gerard: "Ik deed dat omdat er veel familie - en zakelijke banden hebben bestaan tussen beide families. Ook kwam ik mooie avontuurlijke verhalen en anekdotes tegen over de Schootsen. Historische boeken gaan meestal over belangrijke personen of families. Mijn boek schets op gezins- en familieniveau het leven in vroeger tijden in Tiel."

Zo was er een Velders die trouwde met de pastoorsmeid uit Varik. Toen ze in de huwelijksnacht dingen moest doen, die ze nog nooit gedaan had, rende ze het huis uit. Smeuïg zijn ook de verhalen over bedrijfsvoering in de horeca. Oude zaken als hotel-restaurant De Zon en café de Toelast komen voorbij. Ook in de 19e eeuw was het plein al een horecaplein, met tien cafés. Gerard Velders spaart zijn familie niet. Zo kwam hij de naam Schoots vaak tegen in het gerechtelijke archief. Meestal betrof het een veroordeling voor openbare dronkenschap. Een familielid maakte het erg bont. Hij werd vier maal beschonken op straat aangetroffen en kreeg, naast een week gevangenisstraf ook een jaar strafkamp in Veenhuizen.

Het boek 'driehonderd jaar Velders in Tiel' bevat beschrijvingen van 5816 familieleden en 700 foto's. Gerard Velders werkte er ruim 15 jaar aan. Het boek kost 35 euro en is te koop bij boekhandel Arentsen. Meer informatie op www.gerardvelders.nl.