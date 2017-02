Draagvlak voor Joods monument

De realisatie van het Joodsmonument in Culemborg komt steeds dichterbij. Deze week zijn we voor de rubriek 'Dit is mijn nieuws' in gesprek met Channa Cohen Stuart, secretaris van de Stichting Joodsmonument Culemborg en voorzitter Ab Klein in de Volkswagen garage De Waal aan de Rijkstraatweg in Culemborg. Daar werd hen door de heer Anthoni Staal, namens De Waal Autogroep een splinter nieuwe Volkswagen UP! aangeboden.

CULEMBORG - Deze wagen is de hoofdprijs voor de komende verloting waarvan de opbrengst een bijdrage zal leveren voor het te realiseren Joodsmonument. "Dit is toch geweldig. We zijn er stil van. Het is ongelooflijk dat we zoveel steun mogen ontvangen van het bedrijfsleven in Culemborg en daar buiten. We hebben een vergunning gekregen om een verloting te gaan houden. Er zijn honderd prijzen te winnen. Deze schitterende wagen is de hoofdprijs en verder verloten we bijvoorbeeld 35 vierkante meter parketvloer en een gratis APK keuring van een auto. De prijs van de loten is slechts 2,50 euro. Grote sponsorbedragen mogen belastingtechnisch worden verrekend," zegt de trotse voorzitter Klein. Klein is er, gezien de steun en de stappen die gezet zijn het laatste half jaar, helemaal van overtuigd dat het monument er nu gaat komen.

"Er is het laatste half jaar veel bereikt. Naast deze geweldige prijzen heeft de gemeente Culemborg nu twee locaties aangegeven waar het monument mogelijk geplaatst zou kunnen worden. Het stukje grond achter de voormalige Synagoge of op het stukje grond langs de oude stadsmuur nabij het parkeerterrein 't Jach. Die discussie is nog niet helemaal afgesloten met de gemeente. Door hierover met hen in gesprek te zijn en medewerking daarvoor te krijgen, zijn we al een héél eind. Misschien is er bij de muur aan 't Jach nog wel iets te schuiven, zodat het beeld meer in 't zicht komt. Het wordt te mooi om achter geparkeerde auto's te worden weggeduwd," zo zegt secretaris Channa.

"Als bestuur zouden we graag nog enkele bestuursleden willen verwelkomen. We hebben natuurlijk ook een aantal vrijwilligers nodig die volgende maand mee willen werken om de loten te verkopen. Het is toch mooi dat we straks met het eeuwfeest het monument mogen onthullen waar Culemborg als oude handelsstad recht op heeft. Het is prachtig als we dat samen voor elkaar krijgen," aldus Klein.

Kijk voor meer informatie op www.joodsmonumentculemborg.nl. Belangstellenden die willen deelnemen in het bestuur of willen helpen als vrijwilliger kunnen contact opnemen door een e-mail naar channacs@me.com of bellen naar het telefoonnummer 0345-549971.