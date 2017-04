Dit is mijn nieuws: Romancirkel Geldermalsen 75 jaar jong

Deze week zijn we op bezoek bij mevrouw Hanny de Boer in Geldermalsen, ook aangeschoven Nicolette van Kessel uit Est. Beiden maken deel uit van de werkgroep 'Romancirkel Geldermalsen'. Een groep lezers uit Geldermalsen en directe omgeving. Iedere veertien dagen lezen de deelnemers een boek en dat wordt dan op een vaste dag aan elkaar doorgegeven. De Romancirkel is opgericht in 1942. Terwijl we genieten van de heerlijke koffie met feestelijke slagroomsoesjes, passeren verleden en heden de revue.

GELDERMALSEN - Nicolette van Kessel vertelt: "Het begon in de oorlog, toen waren er bijna geen boeken te krijgen. Mevrouw Zondag d'r moeder woonde in Leerdam er daar was een dergelijke romancirkel al. Zij dacht dat zoiets in Geldermalsen ook wel zou passen. Zo gezegd zo gedaan. Samen met de dames Hamerling, Nijenhuis en Hinnen, zette zij de Romancirkel Geldermalsen op. In Geldermalsen waren er in 1944 geen boeken meer te vinden, maar een boekwinkel in Zaltbommel bood uitkomst. Later kochten we de boeken bij George Kars en Bruna."

Hanny de Boer vult aan: "Net na de oorlog bestond de cirkel uit twaalf dames. Dat is nu uitgegroeid tot zesentwintig, in de leeftijdsgroep van 40 tot 80 jaar. We hebben eens één keer een man in de cirkel gehad. Geen idee hoe dat komt, de boeken die we lezen kunnen net zo goed door mannen worden gelezen. We hebben sinds 2001 ook thrillers in de collectie. Het kasboekje uit 1942 en 1947 laat ons zien dat er toen 6,50 gulden als contributie betaald werd. Dat is nu 24 euro. Boeken als Eeuwig laaiend vuur, De aasvlieg of Brandend hart werden gekocht. We weten daar het bestaan niet meer van. We hebben geen bestuur, maar een werkgroep, waarvan één voorzitter is, dat ben ik. Een ander houdt de financiën bij en één het secretariaat. De werkgroep en eventueel anderen uit de cirkel, verzamelen en lezen zoveel mogelijk recensies over nieuwe boeken die dit jaar het daglicht zien. Aan de hand van de beoordelingen worden de boeken van volgend jaar gekocht. Afgelopen jaar hebben we bijna honderd recensies gelezen. De boeken die we aankopen mogen niet dikker zijn dan 350 pagina's. Eens in het jaar hebben we vergadering, dan praten we wat bij. Je spreekt elkaar wel tussendoor, maar dat is vaak dezelfde die het boek brengt of waar jij het brengt. Aan het einde van het jaar krijgt iedereen een boek. De boeken kosten gemiddeld 24 á 25 euro, dat is nagenoeg de contributie."

Ondanks dat er een ledenstop is, worden toch mensen die belangstelling hebben gevraagd zich vooral op te geven. Dat kan bij Ali Wegter, via tel. 0345-572560 of aliwegter@hetnet.nl.