'Muziek is belangrijk in mijn leven'

Zondag 18 december wordt door de Fanfare Wilhelmina in Buurmalsen het jaarlijkse winterconcert in kerstsfeer gegeven in het dorpshuis Ons Eigen Gebouw. Naast allerlei kerstlekkernijen en mooie muziek is er meer. Deze middag staat Gerrit van Vrouwerff in de belangstelling. Gerrit wordt gehuldigd omdat hij 70 jaar actief lid is van de vereniging.

BUURMALSEN - In maart 1946 speelde hij voor het eerst mee tijdens het jaarlijkse concert. Naast dat hij muziek maakte, was hij 29 jaar secretaris en 17 jaar voorzitter van Wilhelmina. Voorzitter Gert Jan van Kranenburg: "Als we praten over Wilhelmina, hebben we het over Gerrit van Vrouwerff. Het is met geen pen te beschrijven wat hij voor onze vereniging heeft gedaan en nog doet. Als een geweldig muzikant heeft hij veel jeugd in ons dorp geleerd muziek te maken. Hij ís Wilhelmina."

Gijs van Kranenburg vult aan: "Ik heb jaren met hem in het bestuur gezeten als penningmeester. Wij zijn niet de mannen van lange vergaderingen. Het is afspreken en doen. Gerrit had altijd wel nieuwe ideeën."

In het gesprek met Gerrit van Vrouwerff komen twee zaken naar voren. Dat zijn de liefde voor muziek en het dorp Buurmalsen waar hij is geboren. Hij is getrouwd met Teuntje en ze hebben samen één zoon Bert en drie dochters Joke, Netty en Anja. Van Vrouwerff: "Ik ben erg blij dat ze allemaal bij de muziek zijn. Ik heb mijn kinderen en veel andere kinderen in het dorp de muziek bijgebracht. Gelukkig spelen ze allemaal bij Wilhelmina. Onze zoon komt iedere week vanuit Den Bosch hier spelen. Ik heb wel eens gezegd: als jullie met een vriend of vriendin naar huis komen, dat is goed. Maar hij moet wel van muziek houden anders komen ze er niet in. Dat is allemaal goed gekomen. Zelfs mijn kleinzoon Martijn heeft zijn diploma's drummer en paukenist gehaald. Dat is toch geweldig. In mijn leven is muziek erg belangrijk. Dat probeer ik op kinderen over te brengen. Samen aan iets moois werken. Als mensen niet leren samen te werken komt er niets van terecht. Sinds we in de gemeente het elfdorpen-spel doen, werken we als verenigingen ook veel meer samen met elkaar."

"Na de oorlog leerde mijn vader me spelen. Als je toen 'roodborstje tikt tegen het raam, kon spelen' zat het goed. Ik ben begonnen op een althoorn en al gauw mocht ik op een trompet spelen. Tot op de dag van vandaag. Zo'n kleine veertig jaar geleden moest ik bij de Fanfare De Volharding in Deil invallen en daar ben ik toen ook blijven spelen. Het gaat me allemaal gelukkig nog goed af. Daarom speel ik nog volop mee in ons slenterorkest 't Kapelleke. Voor alle lezers: kom zondag 18 december eens luisteren. We beginnen om 14.30 uur, de toegang is gratis."