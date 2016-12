Schaatstalent jaagt haar dromen na

Deze week zijn we op de schaatsbaan in Den Bosch waar Baukje van Kuijlenborg (13), bezig is met haar dagelijkse kunstschaats oefeningen. Baukje, geboren in Ophemert, heeft een droom om eens zo ver te komen in het kunstschaatsen als haar voorbeelden Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra. Baukje vertelt ons hoe zij denkt ooit op het hoogste podium te mogen staan en wat zij er zoal voor moet doen en hoe haar leven er nu uitziet.

OPHEMERT - Baukje: "Vanaf mijn vijfde schaats ik al. Toen ik mijn oma zag zwieren, had ik al de wens dat ook te gaan leren. Ik ging met haar sterretjes dansen op het ijs. Ik mocht een workshop schaatsen doen en toen wist ik het zeker. Ik wilde me gaan toeleggen op kunstrijden. Zeker toen ik de wedstrijden kunstschaatsen op de televisie zag. Het schaatsen ging me goed af. Ik denk dat ik tien jaar was, toen hoorde ik van Sjoukje Dijkstra en John Haanappel. Zij zijn mijn voorbeeld geworden. Nadat ik het kunstrijden wat meer onder de knie kreeg, ben ik gaan deelnemen aan wat wedstrijdjes. Dan wordt het steeds meer trainen en oefenen. Gelukkig mocht ik van mijn ouders me verder ontwikkelen en mijn opa en oma gingen vaak met me naar de ijsbaan, waar ik ook les kreeg. Nu ben ik geselecteerd door de Stichting Kunstrijden Nederland en mag ik deel uitmaken van de groep kinderen die begeleid worden. Dit is een Stichting die door John Haanappel en met steun van Sjoukje Dijkstra is opgericht om onze dromen uit te laten komen. Zij willen talenten niet verloren laten gaan. Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van de groep jonge talenten. De Stichting maakt het financieel mogelijk, die zorgt voor de trainingen. Ik ga nu in Rosmalen naar het voortgezet onderwijs. Op de Rodeborg school krijgen sporters de kans zich in hun sport te ontwikkelen en tevens de lessen te volgen. Op de vouwfiets ga ik naar de ijsbaan, om mijn trainingen te doen. Dat is 22 uur per week. Na de training wordt ik opgehaald, door een van mijn ouders, vouwfiets achter in de auto. Iedere ochtend word ik naar Rosmalen gebracht. Het meeste huiswerk maak ik op school en tussen de trainingen door. Verder doe ik aan ballet, conditie- en rotatietraining. We hebben in de vakanties veelal trainingsweken. Zo zijn we onlangs naar Willingen in Duitsland geweest. Ik oktober ben ik op de district wedstrijden in Eindhoven eerste geworden. Dat is een mooie stimulans. Ik ben blij dat ik zowel van mijn ouders als de Stichting Kunstrijden Nederland de kans krijg mijn droom waar te maken. Ik geloof er in, dat door veel te trainen het hoogste haalbaar is." Meer informatie op www.facebook.com/baukje.kuijlenborg en www.sknfonds.nl