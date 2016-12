Dickensfestijn brengt sfeer in Tiel

Hoe wilt u uw lucht hebben; warm, vers of liever gebakken met zo'n mooi bruin randje? Of heeft u last van spicht, neuskloven of splijthielen. De kwakzalver had overal een probaat middel voor. Anus Vulgaris liep als een trein. Al deze nuttige zaken waren afgelopen zondag te verkrijgen in de Tielse binnenstad tijdens het Dickensfestijn. Duizenden mensen bezochten de stad.

TIEL - In sommige straatjes was het meer dan gezellig druk. Overal vrolijke gezichten bij zoveel vermaak en drukdoenerij.



Figuranten

Meer dan 160 prachtige figuranten zetten Tiel op stelten. De gillende vrouw met kinderwagen bracht iedereen aan het lachen. Bij een zwerver liep nog een sliertje pruimtabak langs zijn kin. De kleine shetlanders schenen volkomen op hun gemak en stapten met kleine ruiters door de Kleibergsestraat. En dan overal vuurtjes, strobalen, kerstverlichting. Dickens op z'n best.

De dames van Hoogpolig Genoegen kwamen voorbij met compleet met servies gedekte tafel inclusief lamp op wieltjes. Mooi uitgedost voerden ze een theatrale act op. De hoge hoeden van de Castellum Singers glommen van nieuwigheid. Op het Plein een bonte stoet aan kraampjes en een levende kerststal met dansende Pierewaaiers en voor de sanitaire stop kon men terecht op de Groenmarkt bij het gezellige Gruijt Huijs.



Verstilling

De scouting hield de vuurtjes in de gaten en schoffelde de klinkers uit de straat. Verstilling was er even in het Gotisch huis waar op zijn geheel eigenwijze een kerstverhaal ten gehore werd gebracht door Borrias. Bij 'stille nacht' van het Montessori koor wiegde het publiek mee. De kinderspelen brachten oude tijden tot leven. Een opa kwam helemaal tot leven met het tollen en werd een act op zich.

Het Dickens Festijn wordt geïnitieerd vanuit de ondernemersvereniging Hart van Tiel en is bedoeld als sfeerelement in de stad ter ondersteuning van de winkeliers.