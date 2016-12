Krenkelaars laten Betuwe bruisen

Vorige week werd de Betuwe een nieuw streekproduct rijker. Hilde Engels en Peter van Luttervelt presenteerden in een afgeladen Veerhuis in Varik het eerste product van de coöperatieve 'Betuwse Fruitmotor'; een heerlijke appelcider. De presentatie werd een indrukwekkende ode aan de Betuwe en haar bewoners met duurzaamheid als verbindend element.

VARIK - Hilde en Peter kwamen elkaar enige tijd geleden tegen tijdens een regionale bijeenkomst over duurzaamheid. Zij bleken hun passie voor de Betuwe en betrokkenheid bij de agrarische ondernemers te delen. Het duo maakte zich zorgen over de toekomst van de fruitsector in de Betuwe.

Van Luttervelt vertelt: "De dalende prijzen voor het fruit dwingt telers tot steeds intensiever en grootschaliger produceren. Uiteindelijk kan dit leiden tot het verdwijnen van de beeldbepalende boomgaarden uit het landschap." Engels: "Al brainstormend zochten we naar wegen om fruittelers aan extra inkomen te helpen. Wij kwamen uit bij de krenkelaars. Dat is fruit met een vlekje, plekje of vervorming, dat nog prima smaakt, maar tot nu toe onverkoopbaar. Zonde! Je kunt verspilling voorkomen door ook dat fruit te benutten."

Van Luttervelt: "Zo ontstond het wilde idee om van die Krenkelaars cider te maken. Al snel bleek dat het helemaal niet zo'n wild idee was. Met verschillende organisaties en personen vormden we een coöperatie waarbinnen in een keten alle stappen van productie van het fruit, het maken van de cider, de financiering en promotie en verkoop plaats vindt. Vandaag, vrijdag 16 december, is de heuglijke dag waarop we onze eerste 'Primeur' van de Betuwse Krenkelaar presenteren. Onze eerste partij is gemaakt van drie duizend kilo appels met een vlekje van het fruitbedrijf van Bert den Haan uit Kerk-Avezaath. We betalen er een eerlijke prijs voor. De appels zijn geperst door Mobipers in Zoelen en het Betuws Wijndomein in Erichem maakte de cider. We leveren trouwens ook een alcoholvrije variant. Onze eerste productie bestaat uit 2.500 flessen. De Rabobank, RVO Duurzaam en verschillende andere organisaties die zich inzetten voor de verduurzaming van de Betuwe en individuele leden steunen ons. Horecabedrijven en slijterijen verzorgen de verkoop of schenken de Krenkelaar in hun zaak."

Hilde: "Ons initiatief slaat aan. We krijgen steun van de Regio Rivierenland en de gemeenten Geldermalsen en Culemborg. We hopen de komende jaren flink te groeien en rekenen er op dat meer fruittelers hun 'krenkelaars' aan ons leveren. Het mooiste van vandaag is dat ik van iedereen hoor dat de Betuwse Krenkelaar uitstekend smaakt." Info: www.defruitmotor.nl