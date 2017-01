'Eens vrijwilliger, altijd vrijwilliger'

Onder het genot van een heerlijke kop koffie hebben we, in MFC De Pluk van Geldermalsen, een gesprek met de voorzitter van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht Kees Roldanus en de man die verantwoordelijk is voor de PR en de communicatie: Remco Kaijen. Zaterdag 22 april wordt de 25e editie van de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht gehouden. Roldanus en Kaijen vertellen over het succes van de afgelopen 25 jaar, of eigenlijk de 26 jaar - want de 10e keer werd afgelast door de uitbraak van MKZ.

GELDERMALSEN - Kees Ronaldus: "We zijn dus eigenlijk met de organisatie van de 26e editie bezig, maar daar praten we niet meer over. Een kwart eeuw wandelen door het mooiste stukje Nederland, waarvan de opbrengst is voor het goede doel. Met elkaar hebben we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de periode hebben we 1 miljoen en 1.650.000 euro bijeen gehaald en daar zijn we trots op. Zo'n zestien jaar geleden werd ik gevraagd voor de functie van voorzitter. Het is mij niet anders vergaan dan al die vrijwilligers: eenmaal van de sfeer geproefd kom je er nooit meer van af. We zijn begonnen om gelden voor het onderkomen bijeen te brengen van de afdeling Rode Kruis Geldermalsen en hadden toen zo'n zeshonderd deelnemers. Nu schommelt dat, gelang de weersomstandigheden, tussen de 28.000 en 32.000 deelnemers. We zijn uitgegroeid tot een professionele organisatie met ruim tachtig vaste vrijwilligers. Daar zijn we geweldig trots op. Als voorzitter ben ik trots op de inzet van hen. Iedereen ziet de tocht als een stukje van henzelf, voelen het als maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het geld gaat naar chronisch zieken, gehandicapten en vereenzaamde ouderen. Voor dit nationaal uitgegroeide wandelfeest komen deelnemers uit het gehele land. Direct na de zomer beginnen we met de organisatie voor het nieuwe jaar."

Remco Kaijen: "Ik ben vorig jaar bij de club binnen gerold. De kinderen zijn groter, dus kreeg ik meer tijd. Ik vind het geweldig. Alles is tot in de puntjes geregeld. Dat moet wel, want de regelgeving is de afgelopen jaren fors verzwaard. We hebben ieder jaar contact met zo'n kleine tweehonderd landeigenaren. De routes lopen veel door hun boomgaarden of weilanden. We hebben overleg met onze sponsoren, want zonder hen zouden we nooit dit resultaat hebben. De kosten worden ieder jaar hoger. Daarnaast proberen wij met elkaar een hoger netto resultaat te behalen. Wij zijn als organisatie erg transparant. Op onze website geven we verantwoording van wat we met het geld doen. De inschrijving is van start gegaan, we hopen op een recordaantal deelnemers."

Info: www.rodekruisbloesemtocht.nl