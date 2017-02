'Wat niet op gaat mag mee naar huis'

Weinig Betuwse vrouwen maken mee dat hun man een Surinaamse maaltijd voor ze kookt. Wél de vrouw van Herman van der Waaij uit Geldermalsen. "Ik heb hier in De Pluk de cursus Surinaams Koken gedaan van Volksuniversiteit West Betuwe. Ik heb veel geleerd van Jules Pelhan, de Surinamer die de cursus gaf en het was een gezellige groep."

GELDERMALSEN - Mieke Lowings, programmacoördinator Geldermalsen van VUWB: "Er blijkt veel belangstelling voor koken. Daarom starten dit voorjaar twee nieuwe cursussen Surinaams Koken, 7 februari in Geldermalsen en 4 april in Culemborg. We gaan in Geldermalsen en Beesd ook drie avondworkshops aanbieden: spreads en borrelhapjes, soepen en 'tapas' met streekproducten. Op beide locaties, De Pluk en Het Klokhuis, geeft de docente, Ronny Neilen, een cursus van vier lessen over Grieks koken. Betuws Wijndomein uit Erichem verzorgt voor VUWB een workshop 'Wijn maken' en tot slot op 14 juni een workshop Afrikaans koken in Culemborg."

Herman kan de cursus Surinaams Koken aanbevelen. "Al was het in de kleine keuken van De Pluk soms behelpen met z'n achten, zeven vrouwen en ik als enige man, Jules deed het fantastisch. Ook De Pluk werkte heel goed mee. We konden de gemaakte gerechten opeten in het grand café met bijpassende Surinaamse muziek."

Op 9 maart geeft Ronny Neilen in Geldermalsen de workshop 'Tapas met streekproducten'. "Ik wil de deelnemers inspireren met streekgebonden producten tapas-achtige hapjes te maken. Ik haal de producten in de regio bij boerderijwinkels, een kaasboerderij, een slager.. Het is ook voor mij nog verrassend." Met haar workshop 'Snoepen van soepen' wil ze laten zien hoe veelzijdig soep is. "Je kan het eten als voorgerecht, maar ook als maaltijd, amuse, opkikker of om aan te sterken bij griep." Ook met haar workshop 'Spreads en borrelhapjes' wil zij inspireren het eens anders te doen. Bij alle workshops krijgen deelnemers een receptenboekje mee.

Ronny's grootste uitdaging is de cursus 'De smaak van Griekenland' "Ik houd erg van Griekenland en van de Griekse keuken. Ik ga met de deelnemers authentieke Griekse gerechten bereiden zoals ze in Griekenland op tafel komen bij 'de gewone man'. Die gerechten zijn vaak vegetarisch zonder speciaal als vegetarisch bedoeld te zijn. We proeven alles na afloop. Wat niet op gaat, mag mee naar huis. Ook bij deze cursussen maak ik een receptenboekje." Ronny vertelt zo smakelijk over de cursus, dat Herman van der Waaij zich ter plekke aanmeldt.

Meer info op www.vuwestbetuwe.nl of www.facebook.com/Volksuniversiteit-West-Betuwe