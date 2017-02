Marinka Mulder in Tweede Kamer

Marinka Mulder, fractievoorzitter van de PvdA Culemborg, doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Ze staat op nummer 48 van de kandidatenlijst.

CULEMBORG - Gezeten in het oude stadhuis van Culemborg praat Mulder enthousiast en in heldere taal. "Gezien het huidige klimaat heb ik niet de illusie dat het nu zal lukken om zitting te kunnen nemen in de Tweede Kamer. Ik heb me verkiesbaar gesteld omdat het me geweldig lijkt me zeven dagen per week in te kunnen zetten voor de Nederlandse samenleving".

"Vroeger thuis werden felle gesprekken gevoerd over of je de problemen in de Nederlandse samenleving samen moest oplossen of dat je die afschuift op één groep mensen. In het VVD standpunt van mijn ouders kon ik me niet vinden. Ik zat op het VMBO waar ik niet zo goed bezig was en veel spijbelde. Ben Boon, een briljante mentor op Lek en Linge, wilde dat ik mijn gemiste uren zou inhalen en stuurde me naar een debat driedaagse. Dat vond ik geweldig". Mulder vindt het belangrijk dat jongeren geholpen worden de beste editie van zichzelf te worden, blijkt meermalen tijdens het gesprek.

Sinds 2010 is Mulder actief voor de PvdA in Culemborg. "Culemborg is een superleuke, eigenwijze 'vrijstad' waar het belang van mensen voor het braaf volgen van de regels gaat. Ik heb altijd ingezet op meer betrokkenheid van Culemborgers bij de lokale politiek. Dat is namelijk hèt middel om invloed te hebben op je eigen toekomst en omgeving. Ik spreek regelmatig mensen uit het veld om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de samenleving. Ook mijn vrienden van het VMBO, die nog steeds mijn vrienden zijn, houden me bij de les.

In de jaren dat Mulder actief is, zijn op het gebied van veiligheid veel dingen verbeterd. "Veiligheid geeft je de vrijheid je leven op jouw manier te leven en dat is net zo belangrijk als een goede oude dag". Rond armoede, ongelijkheid en vereenzaming is, volgens Mulder, nog veel te doen.

Mulder: "Politiek bedrijven is niet altijd leuk. Je kunt niet alles winnen maar uiteindelijk kan ik, samen met anderen, een verschil maken en dat maakt het de moeite waard". Mulder maakt ze zich zorgen over hoe afspraken die democratisch besloten zijn, nu door bepaalde stromingen ter discussie worden gesteld. Toch blijft ze positief. "Dat is de beste manier om iets te bereiken".

"Mocht het landelijk nog niet lukken, dan is er in Culemborg nog genoeg te doen. We zijn net met een 'buurt bestuurd' pilot begonnen en ik streef naar een 'gelijke kansen alliantie'. Ik blijf proberen mensen rond de tafel te krijgen met als doel samen iets te bereiken".