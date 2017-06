Met Vlug & Lenig Tiel in de achtbaan

Honderd leden van Vlug & Lenig Tiel deden onlangs mee aan de uitvoering in Schouwburg Agnietenhof. De bezoekers waren in een heus pretpark beland door het thema: Met Vlug & Lenig in de achtbaan, ga je mee? Het was een spectaculaire en afwisselende show.

TIEL - Na maanden van voorbereiden was het 17 juni dan zover: de dag van de uitvoering. De kinderen liepen net als echte sterren naar binnen via de artiesteningang. Daarna mochten ze even het podium bekijken en gingen ze allemaal in de make-up. ’s Middags was er al publiek aanwezig tijdens de generale repetitie. Daarna was het even tot rust komen, eten en klaar maken voor de avondshow.

Er was een divers programma met veel verschillende leeftijden, van de peuters van ouder-peutergym tot de aspiranten. Ook alle leiding, assistenten en het bestuur lieten zien dat ze het turnen nog niet verleerd zijn. Daarnaast zorgden een aantal oud-leden nog voor een verrassingsoptreden. De show werd aan elkaar gepraat door speakerlady Marijke Pitlo.

De selectie liet twee prachtige optredens zien, traditiegetrouw een acrobatisch nummer en een toestelnummer. Deze show was het laatste optreden van de selectie, want de selectie stopt. Het was een waardig laatste optreden als selectie van Vlug & Lenig. Verder werd de selectiekampioen van seizoen 2016 - 2017 bekend gemaakt: Sophie van Arkel.

Tijdens de uitvoering is ook afscheid genomen van een aantal leiding. Lisanne en Marjolein redden het niet meer naast werk en het gezinsleven om gymles te blijven geven. Bedankt voor jullie jarenlange inzet. De uitvoering was een achtbaanrit die we niet zullen vergeten!