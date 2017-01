Mannenkoor Fruit Unlimited houdt open avond

TRICHT - Al ruim 20 jaar zingt het mannenkoor Fruit Unlimited (FU) uit Geldermalsen/Tricht close harmony en barbershopsongs. Al weer drie jaar staat FU onder de enthousiaste leiding van Janine Waardenburg uit Tiel.

FU zingt voor de ontspanning en verzorgt ook optredens bij bijzondere gelegenheden en evenementen in de regio. Deze optredens zijn de kers op de taart. FU zingt vooral in het Engels, maar soms ook Nederlandse en anderstalige songs.

FU begint 2017 met een Open Avond op maandag 16 januari in het Dorpshuis Tricht, Johan Frisoplaats 1 in Tricht. Iedere man tussen 20 en 70 jaar is van harte welkom. De avond begint om 201.5 uur. FU zingt die avond het gewone repertoire en daarnaast gaat zij samen met de gasten een eenvoudige song instuderen. Liefhebbers morgen deze avond en nog drie avonden gratis meezingen.

Wil je je aanmelden of meer weten, mail of bel dan naar Ton Lammers, ton.lammers@gmail.com, 06-40585920 of naar Henk Pagrach, hpagrach2@gmail.com, 06-53184066.