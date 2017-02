Dinsdag: motor vat vlam in Buurmalsen

BUURMALSEN - De brandweerkorpsen van Buren, Geldermalsen en Culemborg werden dinsdag 14 februari om 20.50 uur gealarmeerd voor een brand in een bijgebouw aan de Rijksstraatweg in Buurmalsen.

Bij aankomst hadden de bewoners de brand al geblust. Er bleek een motor vlam te hebben gevat in een bijgebouw mogelijk, tijdens onderhoud. Twee personen zijn per ambulance afgevoerd ter controle, waarvan 1 persoon met lichte brandwonden op zijn been. Salvage is ter plaatse gekomen om de schade op te nemen. Het verkeer werd tijdens de brand over 1 rijstrook geleid.