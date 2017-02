Appartementencomplex in binnenstad Tiel ontruimd

TIEL - Woensdagavond om 20:43 werd de brandweer gealarmeerd voor een gasmeting aan de Molensteeg in de Tielse Binnenstad.

De brandweer trof bij metingen een concentratie koolstofmonoxide aan in verschillende woningen in het complex en besloot direct het pand te ontruimen. De oorzaak van deze verhoogde concentratie is op dit moment nog niet bekend en de bewoners kunnen nog niet terug naar huis. De gemeente is inmiddels ingelicht voor eventuele opvang. De brandweer en de Liander doen momenteel onderzoek in het complex om de oorzaak vast te stellen.