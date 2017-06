Nacontrole brandweer Bevrijdingslaan Tiel

De brandweer van Tiel werd vrijdag gealarmeerd voor brand nacontrole aan de Bevrijdingslaan in Tiel.

TIEL - Er bleek inderdaad in een woning wat te hebben gebrand want er was sprake van rookontwikkeling. Er raakte niemand gewond. De woning is met behulp van een overdrukventilator geventileerd. De oorzaak is volgens omstanders niet bekend.

(Foto's: Marco van Deick)