Grote bermbrand Vergardeweg Wadenoijen

Een buitenbrand werd maandagmiddag gemeld aan de Vergardeweg in Wadenoijen.

WADENOIJEN - Bij aankomst bleek er een stuk berm in brand te staan van ongeveer 50 meter. De brandweer is met 1 voertuig ter plaatse. De weg is afgezet voor overig verkeer. Een elektriciteitskast in de berm liep lichte schade aan de buitenzijde op.

(Foto: Marco van Deick)