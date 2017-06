Afval verbranden loopt uit de hand

De brandweer is zaterdag met spoed uitgerukt naar de Esdoornstraat. Omwonenden hadden de brandweer gebeld naar aanleiding van een uit de hand gelopen buitenbrand in een achtertuin.

TIEL - De bewoner was afval in een vuurton aan het verbranden en hierbij vatte de tuinschutting vlam. Gelukkig was de blussing al in gang gezet met de tuinslang. (Foto: Marco van Deick)