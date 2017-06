Grote rookpluim in Wadenoijen door brandende coniferenhaag

De brandweer Neerijnen-Oost is maandagmiddag 26 juni uitgerukt voor een buitenbrand aan de Dreef in Wadenoijen.

WADENOIJEN - Bij aankomst bleek er een coniferenhaag in de brand te staan in een appelboomgaard. Er is zeker tien meter door de vlammen verwoest. De rook was in de wijde omgeving te zien. De oorzaak is niet bekend. (Foto's: Marco van Deick)