Inwoners Neerijnen vinden voorzieningen en leefbaarheid het belangrijkst

Het plan om met Geldermalsen en Lingewaal te fuseren was voor de gemeente Neerijnen aanleiding om met de inwoners in gesprek te gaan over hun verwachtingen over de nieuwe gemeente. Die verwachtingen? De gemeente moet zijn taken goed en zo goedkoop mogelijk uitvoeren en zich helpend opstellen wanneer de inwoners de gemeente nodig hebben.

NEERIJNEN - Bewoners vinden de leefbaarheid en de voorzieningen in het eigen dorp het belangrijkste. Voor burgemeester De Vries vormde dit aanleiding om te onderzoeken hoe de gemeente de dorpsgemeenschappen kan ondersteunen bij het zelf standhouden van die leefbaarheid en waar deze nog versterkt kan worden. Tijdens gesprekken met inwoners ontstond het idee een digitaal platform te creëren. Daarop lezen de bewoners, naast informatie van de gemeente, wat er in het dorp te doen is (geweest) en onderling en met de gemeente kunnen discussiëren over zaken die spelen in de gemeenschap.

De burgemeester ging met het idee naar Stefan Potuyt en Jens Kleinhout van HKdigital in Ophemert. Die waren vanuit hun deskundigheid al eerder betrokken bij het digitaal ondersteunen van het proces naar de fusie met Lingewaal en Geldermalsen. Zij ontwierpen een digitaal platform, dat vanaf 1 april in drie dorpen getest wordt: Est, Hellouw en Ophemert.

Potuyt: "Een kleine groep inwoners heeft inmiddels een toegangscode gekregen. Vanaf heden kunnen andere belangstellenden in de drie dorpen ook toegang vragen via Neerijnen.live. Om toegang te krijgen om te posten hoef je niet in het dorp te wonen. Mensen die er werken, er gewoond hebben of via familiebanden met het dorp verbonden zijn kunnen ook meedoen. Tot nu was er slechts een kleine groep inwoners die door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten bezocht en daar hun mening gaf. Via de app hopen we veel meer mensen te bereiken en te verleiden om mee te discussiëren over zaken die in het dorp spelen."

Burgemeester De Vries: "Na zes maanden evalueren we de ervaringen en besluiten dan of we het platform uitrollen over alle dorpen. Persoonlijk hoop ik dat de resultaten zo positief zijn, dat ook Lingewaal en Geldermalsen besluiten ons voorbeeld te volgen. Inwoners van de drie proefdorpen krijgen de komende weken meer informatie over het nieuwe platform in hun brievenbus."

Op internet worden anoniem heel wat ongewenste berichten geplaatst. Jens Kleinhout is niet bang dat neerijnen.live daar last van krijgt. Kleinhout: "Iedereen die wat wil posten moet zich registreren, een toegangscode aanvragen en zijn eigen naam gebruiken. En er is per dorp een beheerder, die ongewenst posts verwijdert."